我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

印州9旬翁每天吹小號 讓鄰居不孤單 也讓自己保持年輕

編譯徐薏茹／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印第安納州95歲長者安森每天為養老院的鄰居，甚至社區和小鎮居銀吹奏小號，樂此不疲。(Heritage Pointe退休社區臉書)
印第安納州95歲長者安森每天為養老院的鄰居，甚至社區和小鎮居銀吹奏小號，樂此不疲。(Heritage Pointe退休社區臉書)

每當安森(Mark Anson)被問到關於長壽的祕訣時，他真的沒有答案，今年95歲的他坦言：「我也很驚訝我活到這麼老，我感覺某一天醒來我就90歲了。」

位於印第安納州小鎮沃倫(Warren)的Heritage Pointe退休社區管理人員凱拉·馬洛特(Kayla Malott)認為，也許安森每天吹奏小號的習慣幫助他保有年輕的心。

安森從小就開始吹奏小號，當年他第一次聽到鄰近樂隊的小號手演奏，「我們沒錢買小號，所以他把他的樂器給我了。」

數十年後，安森在退休社區為居民帶來娛樂，他會到三樓的陽台，為員工和其他長者演奏「Let Me Call You Sweetheart」、「Take Me Out to the Ballgame」等經典歌曲。

馬洛特說：「我們這裡有很多喜愛音樂的人，許多居民都對音樂有興趣。」

天氣好的時候，安森會在戶外演奏，將喜悅傳播到社區及小鎮上。

他過去是一名農夫，種植玉米、豆子，還養了一群霍爾斯坦牛(Holstein)，他表示儘管辛苦，但這一事業對他來說很不錯，他育有三名子女，有三個孫子，並將對音樂的喜愛傳承給兒子。他的新小號是孫子送給他的禮物，安森表示自己還在適應新樂器。

安森從未當過職業演奏家，儘管年輕時因為心臟問題未能從軍，但他仍學會吹奏小號，偶爾他會在地方樂團Erie Band演奏，但大部分時候，他只是為了自娛娛人。

他還為了Heritage Pointe的居民演奏，馬洛特說，生病已久或必須被隔離的居民尤其感謝安森的音樂演奏，讓他們感覺沒那麼孤單。

偶爾安森會提早演奏，有時工作人員可能需要提醒他有些人還在睡覺，但他總是很為他人著想。

這位九旬長者很享受為退休社區的居民們演奏，有時候住在樓下的鄰居會喊著向他點歌，平克勞斯貝(Bing Crosby)的「Let Me Call You Sweetheart」似乎最受喜愛，安森笑說：「我以為這首歌是老人聽的，結果我也老了！」

退休 印第安納州

上一則

老歌比較動聽？因為憶起過往人生經歷

下一則

股票往來只需幾分鐘 巴菲特嫌「難搞」避開投資房地產

延伸閱讀

日落區小商業博覽會登場 鼓勵商戶互助共榮

日落區小商業博覽會登場 鼓勵商戶互助共榮
6年募款1400萬元 大洛杉磯台灣會館動土重建 預計3年完工

6年募款1400萬元 大洛杉磯台灣會館動土重建 預計3年完工
互助共榮 日落區小商業博覽會登場

互助共榮 日落區小商業博覽會登場
五一香港大圍村「小京都」熱門 澳門推小而美社區遊

五一香港大圍村「小京都」熱門 澳門推小而美社區遊

熱門新聞

經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

2025-05-04 13:50
華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

2025-05-02 19:53
花旗銀行(Citi Bank)29日上午發生全國性系統故障。(路透)

花旗銀行發生全國性系統故障 儲蓄帳戶無法使用

2025-04-29 11:05
私募股權高管亨普希爾（左）對於性暴力等116項指控，全不認罪。圖為他24在紐約出庭。（美聯社）

水刑、電擊棒…把紐約公寓當性侵酷刑室 私募股權高管被控116項罪

2025-04-28 12:24
運輸安全管理局（TSA）列舉出可供成年旅客在機場使用的替代證件。（美聯社）

REAL ID即將上路 這些TSA認可證件也能搭機

2025-04-30 14:36

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案