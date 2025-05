印州9旬翁每天吹小號 讓鄰居不孤單 也讓自己保持年輕

印第安納州95歲長者安森每天為養老院的鄰居,甚至社區和小鎮居銀吹奏小號,樂此不疲。(Heritage Pointe退休社區臉書)

每當安森(Mark Anson)被問到關於長壽的祕訣時,他真的沒有答案,今年95歲的他坦言:「我也很驚訝我活到這麼老,我感覺某一天醒來我就90歲了。」

位於印第安納州 小鎮沃倫(Warren)的Heritage Pointe退休 社區管理人員凱拉·馬洛特(Kayla Malott)認為,也許安森每天吹奏小號的習慣幫助他保有年輕的心。

安森從小就開始吹奏小號,當年他第一次聽到鄰近樂隊的小號手演奏,「我們沒錢買小號,所以他把他的樂器給我了。」

數十年後,安森在退休社區為居民帶來娛樂,他會到三樓的陽台,為員工和其他長者演奏「Let Me Call You Sweetheart」、「Take Me Out to the Ballgame」等經典歌曲。

馬洛特說:「我們這裡有很多喜愛音樂的人,許多居民都對音樂有興趣。」

天氣好的時候,安森會在戶外演奏,將喜悅傳播到社區及小鎮上。

他過去是一名農夫,種植玉米、豆子,還養了一群霍爾斯坦牛(Holstein),他表示儘管辛苦,但這一事業對他來說很不錯,他育有三名子女,有三個孫子,並將對音樂的喜愛傳承給兒子。他的新小號是孫子送給他的禮物,安森表示自己還在適應新樂器。

安森從未當過職業演奏家,儘管年輕時因為心臟問題未能從軍,但他仍學會吹奏小號,偶爾他會在地方樂團Erie Band演奏,但大部分時候,他只是為了自娛娛人。

他還為了Heritage Pointe的居民演奏,馬洛特說,生病已久或必須被隔離的居民尤其感謝安森的音樂演奏,讓他們感覺沒那麼孤單。

偶爾安森會提早演奏,有時工作人員可能需要提醒他有些人還在睡覺,但他總是很為他人著想。

這位九旬長者很享受為退休社區的居民們演奏,有時候住在樓下的鄰居會喊著向他點歌,平克勞斯貝(Bing Crosby)的「Let Me Call You Sweetheart」似乎最受喜愛,安森笑說:「我以為這首歌是老人聽的,結果我也老了!」