產婦死亡率最高 但阿肯色州有全美最佳婦產科

一名醫師正在為孕婦做超音波檢查。(美聯社)

儘管阿肯色州 是全美產婦死亡率最高州之一，但「阿肯色西北慈愛醫院」(Mercy Hospital Northwest Arkansas)卻躋身今年度全美最佳婦產科。該院醫護人員認為，順利懷孕和生產的關鍵，是健康的孕婦。

新聞周刊(Newsweek)報導，根據醫療品質、病患體驗調查和全美醫療專業人士綜合評比，選出444間優良婦產科醫院，而阿肯色西北慈愛醫院是該州上榜的三家醫院中，唯一榮獲五星殊榮的機構。

阿肯色西北慈愛醫院首席醫務官索納爾‧巴克塔(Sonal Bhakta)表示，「院方文化立基於合作、相互尊重，並以病患為首要考量。優先考慮照顧病患和員工需求，才能創造真正的優質環境，凝聚共同為病人做到最好的文化。」

阿肯色西北慈愛醫院隸屬於慈愛健康體系(Mercy Health System)，該醫療組織1986年由天主教組織「慈愛姐妹會」(Sisters of Mercy)創立，如今在阿肯色州、伊利諾州、堪薩斯州、密蘇里州以及奧克拉荷馬州 設有分院，致力照顧貧困婦孺。

不過，聯合健保基金會(United Health Foundation)的「2024年美國健康排名年度報告」(America's Health Rankings 2024 Annual Report)調查發現，阿肯色州在全美最健康的州之中排名第48，卻是全美產婦死亡率最高的州之一。

聯邦疾病防治中心 (CDC)在2018年至2022年的統計數據顯示，阿肯色州的產婦死亡率為每10萬名活產嬰兒占38.3人，遠高於全美平均的23.2人。

2024年12月的「阿肯色州孕產婦死亡率審查委員會立法報告」(AMMRC Legislative Report)發現，2018年到2021年期間，該州95%的妊娠相關死亡個案是可預防或避免的，這些死亡案例大多發生在孕婦生產後隔天到一年之內。

該院婦產科醫生曼狄‧梅克(Mendy Mack)表示，多數孕婦相對健康，但也有身負宿疾而可能影響孕期健康的患者，她們的健康問題包括抽菸、吸毒、高血壓、糖尿病、肥胖、心臟病或心理健康狀況不佳。

阿肯色西北慈愛醫院的醫護人員深諳，成功懷孕的最重要因素是健康的母親，這種心境甚至早在懷孕前便開始。