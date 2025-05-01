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1.5億人住在糟糕空氣區 愛阿華州患肺癌風險最高

編譯徐薏茹／綜合報導
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劇烈的野火煙霧促使許多地區的空氣品質變差。（美聯社）
劇烈的野火煙霧促使許多地區的空氣品質變差。（美聯社）

根據美國肺臟協會(American Lung Association)的空氣品質數據，約46%的美國人(1億5600萬人)生活在空氣品質糟糕的的F等級區域，顯示美國的乾淨空氣進展正在退步。

這一分析報告回顧2021年至2023年的數據，與去年的調查相比，住在不健康空氣區域的人增加約2500萬人。

報告表明高溫、乾旱、野火煙霧增加等氣候變遷的影響，正推動全國空氣品質的變化。

報告主要作者、美國肺臟協會全國乾淨空氣政策高級主任凱瑟琳·普魯特(Katherine Pruitt)指出，臭氧問題惡化是促使空氣品質問題加劇的原因之一，炎熱、日曬充足的天氣使臭氧更容易形成。

根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的數據，2023年全球氣溫創下最高紀錄，美國的氣溫為國家史上第五高(紀錄已經在2024年被打破)。

普魯特說她的研究表明，臭氧在德州等地區激增，「2023年德州的臭氧水平確實迅速增加，他們經歷很長一段時間的極熱天氣。」。

劇烈的野火煙霧也促使許多區域的空氣品質退步，野火煙霧會產生可穿透進入肺部並在人體血液中循環的微小粒子。

2023年史丹福大學副教授柏克(Marshall Burke)發表的研究發現，野火煙霧增加已經使1963年「清潔空氣法」(Clean Air Act)推動以來取得的進展倒退約25%。

肺臟協會的報告顯示，從2016年開始出現類似的改變，普魯特說：「大約在2016年，我們開始看到趨勢反轉。氣候正在改變，增加這些極端天氣狀況的風險，極端天氣使美國數百萬人的呼吸狀況更糟。」

肺臟協會的報告發現，2021年至2023年加州貝克斯菲(Bakersfield)的空氣汙染為全國最嚴重。

此外，聖地牙哥加州大學(UC San Diego)的新研究顯示，未來十年愛阿華州居民罹患肺癌的風險可能最高。

他們也利用分析的數據預測2035年哪些州的抽菸人數最多。

研究人員發現自2000年代初期以來，全國抽菸率已經下降超過60%。

2022年猶他州的抽菸比率最低，僅4.4%；緬因州的抽菸比率最高，為16.4%。

到2035年，即使全國的抽菸率下降至平均5%，專家估計愛阿華州的抽菸率(約16%)將保持不變，使其成為全國抽菸率最高的州。

2021年至2023年加州貝克斯菲的空氣汙染為全國最嚴重。圖為該市的油田。（美聯...
2021年至2023年加州貝克斯菲的空氣汙染為全國最嚴重。圖為該市的油田。（美聯社）

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