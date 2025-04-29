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搶救出生率 白宮採納保守派倡議 每胎擬補貼5000元

記者顏伶如／綜合報導
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美國出生率從2007年後一路降低，狀況若未能改善，以後勞動人口將縮水，無法支持逐漸老化的高齡人口及老年人仰賴的社會安全網。(美聯社)
美國出生率從2007年後一路降低，狀況若未能改善，以後勞動人口將縮水，無法支持逐漸老化的高齡人口及老年人仰賴的社會安全網。(美聯社)

紐約時報21日報導，白宮最近幾周廣泛採納保守派陣營倡議，打算推出政策挽救逐漸走下坡的美國出生率，具體措施包括為產下嬰兒的所有美國母親提供每胎5000元的「嬰兒紅利」(baby bonus)、傅爾布萊特(Fulbright)獎學金保留其中三成給已婚或育有兒女的申請者。

報導指出，其他措施還包括政府資助衛教計畫，協助婦女認識月經周期，以便知道如何計算排卵期，規畫生育。

副總統范斯(JD Vance)、科技富豪馬斯克(Elon Musk)與其他川普盟友都主張提高美國出生率，消息人士說，政策專家與倡議組織代表過去幾周陸續與白宮幕僚見面，有時候直接交出有關如何鼓勵婦女生產的書面提案。

政府官員並未透露哪些提案將獲得採用，但倡議人士對於推動生育將成為主要政策感到頗有信心，並說川普總統期許創造一波「嬰兒潮」(baby boom)，范斯等政府高層官員帶著孩子在公開活動亮相，對於鼓勵生育也有象徵意義。

鼓勵生育的倡議人士西蒙‧柯林斯(Simone Collins)說，川普政府的基本立場是鼓勵生育的。她說：「看看目前政府主要首長有幾個兒女。拜登執政期間，根本聽不到如此這般對孩子的討論。」

柯林斯與丈夫馬爾康‧柯林斯(Malcolm Collins)已經提交多份行政命令草案供白宮參考，其中一道命令旨在為生育六胎以上的母親頒發「國家母親獎章」(National Medal of Motherhood)。

白宮最近廣泛採納保守派陣營倡議，打算推出政策挽救逐漸走下坡的美國出生率。(美聯社...
白宮最近廣泛採納保守派陣營倡議，打算推出政策挽救逐漸走下坡的美國出生率。(美聯社)

紐約時報分析，鼓勵生育的各種幕後討論，凸顯了川普雖然把關注焦點放在受到高度矚目的議題上，例如精減聯邦編制、關稅、大規模遣返等，同一時間仍悄悄準備推動目標遠大的生育計畫；對川普政策具有影響效果、保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)主導的共和黨施政藍圖「2025計畫」(Project 2025)就包括鼓勵生育，提及「讓家庭再次成為美國生活的核心」。

美國出生率從2007年後一路降低，支持生育的倡議人士警告說，狀況若未能改善，以後美國勞動人口將縮水，無法支持逐漸老化的高齡人口及老年人仰賴的社會安全網計畫，美國經濟恐將瓦解，人類文明面臨威脅。

不少基督教保守派人士認為，出生率與結婚率下降都是文化危機，傳統家庭價值受到政治與媒體貶抑，婦女被灌輸職業比養兒育女更重要的觀念。

「傳統基金會」政策分析師華特斯(Emma Waters)表示：「嚴格來說，生育主義(pronatalism)就是指要生更多孩子。」她說：「我們的終極目標不但要生更多孩子，還要組成更多家庭。」

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