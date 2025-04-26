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揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

編譯徐榆涵／即時報導
曾揭發安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞驚傳在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)
曾揭發安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞驚傳在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

揭露美國已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性侵惡行、長年為受害者發聲的佛州女子吉佛瑞（Virginia Giuffre）驚傳在澳洲逝世，享年41歲。家屬25日證實，她日前在西澳內加比（Neergabby）農場離世。

NBC報導，吉佛瑞是最早也是最堅定要求對艾普斯坦及其共犯提起刑事訴訟的受害者之一。其他倖存者曾表示，是她的勇氣讓更多人鼓起勇氣站出來。

她曾向執法機關提供關鍵資訊，促成紐約南區檢察官調查、並最終定罪艾普斯坦親密夥伴麥斯威爾（Ghislaine Maxwell），也協助其他調查進行。

家屬向NBC發表的聲明中表示，「懷著無比破碎的心，我們宣布維吉妮亞昨晚於西澳的農場離世。她因長年飽受性侵與性交易之苦，最終選擇了結生命。」

聲明中寫道：「維吉妮亞是對抗性侵與人口販運的堅強戰士，是照亮無數倖存者的光。但這些創傷帶來的代價太過沉重，最終壓垮了她。」

吉佛瑞成長於佛州，自述幼年即遭熟人性侵，從此人生陷入陰影，青少年時期一度流落街頭。她試圖重新開始人生時，認識了麥斯威爾，並指控麥斯威爾引誘她成為艾普斯坦性虐待的對象長達3年（1999年至2002年），並被帶往世界各地「供應」給權貴，包括英國安德魯王子與法國模特兒經紀人布魯內爾（Jean-Luc Brunel）。

艾普斯坦於2019年在紐約獄中自殺身亡，當時正面臨聯邦人口販運重罪起訴。麥斯威爾則於2021年被判5項性交易相關罪名成立，目前服刑中。

吉佛瑞曾於2021年對安德魯王子提出聯邦訴訟，指控對方在她17歲時對她性侵。儘管安德魯否認，案件最終於2022年和解，金額未公開。她也曾控告布魯內爾，並於2021年6月親赴巴黎出庭作證。布魯內爾否認犯行，2022年於獄中自殺。

她當時受訪時表示：「我要讓布魯內爾知道，他已經無法再控制我了。我已長大成人，選擇讓他為對我與其他人所做的事付出代價。」

吉佛瑞與丈夫在艾普斯坦被捕前就已移居澳洲，育有3名子女。其哥哥威爾森（Danny Wilson）向NBC說，妹妹「拚命想將邪惡從這個世界抹除」，即使身體病痛纏身，包括腎臟衰竭，但「心理的痛苦才是最深的」。

吉佛瑞的律師Sigrid McCawley表示：「她是我摯愛的朋友，更是其他受害者不可或缺的勇士。」她並說：「維吉妮亞的勇氣讓我奮戰到底，她的堅強令人敬佩。」

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

艾普斯坦

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