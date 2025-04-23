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近兩成線上職缺從未補人 你應徵了「幽靈工作」嗎？

編譯潘勛／綜合報導
很多求職者發現，有些徵人廣告一直在線上出現，似乎永遠找不到人填補職缺。（美聯社）
很多求職者發現，有些徵人廣告一直在線上出現，似乎永遠找不到人填補職缺。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，求才求職平台Greenhouse執行長史特洛斯(Jon Stross)指出，1/5的網路求才廣告根本是假的，從來不補人，這種情況令求職者氣餒，讓原本就困難的應徵過程更覺煎熬。

從不補人的虛假職缺有時被說成「幽靈工作」。很多求職者都碰上類似的故事：雖然職稱完美，薪資也不錯，公司也看似是個好地方，但是有些徵人廣告一直在線上出現，似乎永遠找不到人填補職缺。

Greenhouse利用其客戶在科技、金融、醫療等領域招聘的數據，發現2024年線上求人廣告中，有18%到22%從未找到人。公司這麼做有其理由：也許想呈現業務成長的假象；或是不想錯過實在出色的求職者。

賽琳娜．陶(Serena Dao)就有這種經歷，她寄出260封求職信，收到124封拒絕信，116家公司最終沒有回音，包括幾家已經過兩、三輪面試，飛到公司所在地與主管見面，花數小時完成帶回家進行指定項目。她獲得五家公司最終一輪面試邀約，但沒就職成功，這種經驗讓她懷疑有多少求職廣告是真的，而又有多少是幽靈工作。

賽琳娜表示，最後她能找到工作，要拜自己人脈所賜，而非線上就業平台；雇主們現在招的是資格120%的人，連100%都不夠，她覺得能找到工作，真的很幸運。

亞利桑納州大「雷鳥全球管理學院」(Thunderbird School of Global Management)資深職涯顧問勒夫蘭德(Glen Loveland)表示，在現在的就業市場，人脈關係網愈來愈重要。

勒夫蘭德表示，真誠的人際關係才是永續成功的基石；以往只憑著把履歷表上傳到求職版，就希望能出現最好結果，現在大家愈來愈不抱持這種希望。

只是對仍想使用線上徵才求職網站如「領英」(LinkedIn)、Indeed的人，向幽靈工作廣告投履歷表的危險真的很大。有些專家建議求職者直接找面試人員交談，看看徵人廣告是真是假。領英和Greenhouse最近也開始對徵人廣告標注「已確認」，以幫助求職者在大批幽靈工作廣告中獲得更好資訊。

領英等求職平台開始對徵人廣告標注「已確認」，以幫助求職者在大批幽靈工作廣告中獲得...
領英等求職平台開始對徵人廣告標注「已確認」，以幫助求職者在大批幽靈工作廣告中獲得更好資訊。（路透）

華爾街 亞利桑納州

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