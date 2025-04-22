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亞裔同志演員 被父母要求做性向扭轉治療

編譯陳韻涵／綜合報導
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楊伯文(右一)參加電影「囍宴2025」(暫譯)演出。(美聯社)
楊伯文(右一)參加電影「囍宴2025」(暫譯)演出。(美聯社)

喜劇演員楊伯文(Bowen Yang)在預錄的「周六夜現場」(Saturday Night Live)節目中，分享青少年時期被父母強迫接受性傾向扭轉治療(conversion therapy)的「痛苦」經歷。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，楊伯文是「周六夜現場」開播50年以來，少數公開出櫃的多元性別認同族群(LGBTQ+)演員之一。

楊伯文接受「周日與蓋斯特坐談」節目(Sunday Sitdown with Willie Geist)專訪時，分享他十多歲時接受性傾向扭轉治療的感想。

蓋斯特(Willie Geist)提問楊伯文，如何度過人生中那段「艱難」時期，楊伯文回答：「我從未真正克服它。」

楊伯文表示，「我想，我當時可能不夠勇敢表達，或以他們(父母)能理解的方式來包裝；(同性戀)對他們而言，是完全陌生的領域，他們也無法理解。」

他接著說，「當我『出櫃』時，就某種意義而言，我的父母只是偶然發現了什麼。」

楊伯文曾在「紐約時報」專訪時表示，他17歲被父母發現他透過即時通訊軟體與某人「猥褻交談」，從而向父母「出櫃」，但父母當年難以應對。

楊伯文表示，「他們就像是『我們沒想到，這竟然是我們需要面對的問題。在我們的祖國，這種事不會發生』。他們的想法如此，所以我選擇對他們多一些寬容，因為他們無法理解」。

楊伯文說，他的父母當時給他下達最後通牒，接受扭轉治療就能跟隨姊姊去紐約念大學，否則就留在丹佛家中，就讀地方大學。

報導指出，雖然留在丹佛並非太糟，但楊伯文表示，他唯一的選擇就是去紐約。

楊伯文表示，「我知道我必須住在紐約；所以我有點敷衍他們，卻不知道扭轉治療始終痛苦且有害，之後還要花很多心力自我療癒，包括自我探索。」

34歲的楊伯文認為，「身分是善變的，我認為，那是一件需要很長時間才能理解的事。我直到兩年前，才真正認識自己是誰。」

全美最大LGBTQ+維權組織「人權運動」(Human Rights Campaign)指出，扭轉治療是「一系列危險且無根據的行為，錯誤的宣稱可以改變一個人的性取向或性別認同」。

楊伯文目前是「周六夜現場」的固定班底，也是該節目開播50年以來，少數公開出櫃的多...
楊伯文目前是「周六夜現場」的固定班底，也是該節目開播50年以來，少數公開出櫃的多元性別認同族群(LGBTQ+)演員之一。(路透)

性別認同 LGBTQ 紐約時報

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