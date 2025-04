華裔插畫家秦莉莉打造「世界狗狗地圖」 秀逾600品種 

華裔動物插畫家秦莉莉新書,「世界狗狗地圖」封面。(美聯社)

在坊間配上迷人插圖的眾多寵物 書籍中,華裔動物插畫家秦莉莉(Lili Chin)致力與動物行為學家合作,捕捉和呈現貓貓狗狗的肢體語言與情緒。繼「狗狗語言」(Doggie Language,2020年)和「秒懂喵星人」(Kitty Language,2023 年)之後,秦莉莉本周推出她的第三本書「世界狗狗地圖」(Dogs of the World),雄心勃勃地透過畫筆,向世人介紹展示全球600多種狗。

秦莉莉與丈夫和兩隻貓Mambo和Shimmy住在洛杉磯,她對美聯社記者表示,「世界狗狗地圖:從純種到混種的狗狗圖庫」(Dogs of the World:A Gallery of Pups from Purebreds to Mutts)是她執行過最艱鉅的計畫。

她說:「我希望無論有沒有養寵物的人都能感興趣。就算沒養狗,我們也始終和狗狗有關,想領養狗的人也能從中學到很多。」

秦莉莉的起心動念,始於2008年她的寵物波士頓梗犬Boogie咬了房東,差點被趕出去;房東要求她必須對Boogie「嚴加管教」,於是秦莉莉向動物行為學家求助,從此對狗的行為產生濃厚興趣。

秦莉莉與她的毛小孩Boogie。(美聯社)

Boogie背後的海報即為秦莉莉根據牠的各種動作所繪的「狗狗語言」插畫。(美聯社)

她很快開始運用繪畫技巧,與動物行為學家合作製作海報和小冊,協助寵物主人解讀貓狗細微靈動的肢體語言。後來秦莉莉創作的兩本圖文書「狗狗語言」和「秒懂喵星人」大受歡迎,甚至有寵物訓練師向客戶推薦這兩本書。

但「世界狗狗地圖」涉及到全球600多種狗,準備和繪製工作極為龐大。秦莉莉對全球犬類進行調查,先是畫出近400種官方認可犬種,包括黃金獵犬、邊境 牧羊犬、德國牧羊犬、各種梗犬和貴賓犬等知名犬種。

她也決心為讀者介紹不太為人所知的品種,如委內瑞拉國犬Mucuchies犬、拉普蘭畜牧犬(Lapponian herder)、秘魯無毛犬(Peruvian Inca orchids)等。

秦莉莉的書也描述許多與社區息息相關的狗,如在美國部落保留地漫遊的保留地狗、生活在莫斯科地鐵 內並學會乘坐火車的野外狗,以及亞洲、北非和歐洲鄉下的各種狗。

動物行為顧問艾蜜莉·史壯(Emily Strong)稱讚秦莉莉「擅於使用簡潔文字和簡單精美插圖傳達大量信息,讓複雜主題變得容易理解。」

秦莉莉則說:「關於狗的行為和品種存在太多錯誤訊息和流傳已久的迷思,我希望我的作品有助澄清這些問題。」