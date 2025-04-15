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植入豬腎130天創紀錄 出現排斥被迫取出恢復洗腎

記者張聲肇／綜合報導
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托瓦娜‧路尼(中)去年11月接受豬腎移植後情況良好，但4月初身體開始排斥新器官，於4日把移植器官取出，恢復洗腎。(美聯社)
托瓦娜‧路尼(中)去年11月接受豬腎移植後情況良好，但4月初身體開始排斥新器官，於4日把移植器官取出，恢復洗腎。(美聯社)

托瓦娜‧路尼(Towana Looney)去年11月接受豬腎移植後，健行的速度比家人還快，但4月初身體開始排斥新器官，醫院11日宣布，她創下植入豬腎130天紀錄後，4日把移植器官取出，恢復洗腎。

路尼從紐約醫院回到阿拉巴馬州家裡，感謝醫療團隊給她機會參與這項「令人匪夷所思的研究」，「雖然結果不盡如人意，我明白，豬腎在我身體裡面的130天，大家都學到很多東西，對其他腎臟病患很有幫助，也是一大鼓舞。」

科學界用基因改造技術培育豬器官，供人類使用，美國等待器官移植的人多達10萬，其中需移植腎臟的人數最多。

路尼之前，全美僅四人接受基因編輯過的豬器官移植，腎臟和心臟各兩人，因移植手術前病情已重，移植後存活都不超過兩個月，四人皆已死亡。路尼是病情沒那麼嚴重，是接受移植仍然存活超過四個月的第一人。

一位新罕布夏州男性患者今年1月接受豬腎移植，目前情況良好。今年夏天，還會進行更嚴格的移植研究。中國研究人員最近宣布一宗成功移植豬腎到人體的案例。

路尼2016年開始洗腎，對人類腎臟卻很不正常地會排斥，不符合正規移植資格，於是想到移植豬腎，反而功效奇佳，11月25日接受移植。出現排斥之前，一度還自稱健康好得像「女超人」。主刀醫生蒙哥馬利(Robert Montgomery)說，什麼原因造成排斥還在研究。先把豬腎拿掉，風險低於用高劑量的抗排斥藥保住它。

他說，「這樣做比較安全。她目前的情況不比移植豬腎前差，她可以告訴大家，比移植前更好，因為她有四個半月不用洗腎。」

路尼身體排斥豬腎前，受到洗腎期感染的影響，醫院將免疫系統抗排斥藥的劑量稍微降低了些，接受移植手術後，重新激活免疫系統，蒙哥馬利認為這幾個因素綜合作用，損壞了移植器官。

阿拉巴馬州 新罕布夏州 腎臟病

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