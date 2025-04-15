行李出包10大機場一半在佛州 這機場問題最嚴重

遺失行李是旅行中最令人掃興的事之一。兩名旅客在密密麻麻的行李箱中尋找自己的物品。(美聯社)

滿心期待地踏上旅途、風塵僕僕下了飛機卻發現行李丟了？

隨身物品遺失或損毀可說是旅行中最掃興的事之一，旅遊網站Upgraded Points分析了運輸安全局（TSA）和美國運輸部（DOT）的旅客投訴資料，找出行李相關投訴率最高的機場和航空公司，並根據行李遺失、延遲或損壞的投訴來排序，找出旅客最有可能遇到問題的地方。

Upgraded Points調查了過去10年來美國60個最繁忙機場的TSA財物投訴數據，依據乘客量進行調整，以確保公平地比較各種規模的機場。

接到最多投訴的是奧蘭多國際機場（MCO），平均每10萬名旅客有1.81宗投訴，比全國平均值高出63%。

MCO是全世界最繁忙的機場之一，有大量迪士尼 旅客和家庭旅遊的乘客行李，因為處理的行李數量過多，因此容易發生更多事故。

紐約甘迺迪國際機場（JFK）、佛州 的棕櫚灘國際機場（PBI）和羅德岱堡-好萊塢國際機場（FLL）也出現在行李處理不當最嚴重的前五大機場，每10萬名旅客中會出現約1.7宗財產投訴。

其中，JFK作為主要國際樞紐，有大量旅客在此轉機，而PBI和FLL可能與MCO情況類似，出錯率高是因為有大量的度假旅客湧入。

事實上，行李處理失誤最嚴重的前10個機場中，有5個位於度假勝地佛羅里達州。

反觀接到行李處理不當投訴最少的機場：舊金山國際機場（SFO）每10萬名旅客僅收到0.31宗投訴，比全國平均值低72%。

SFO和JFK一樣，也是主要的國際門戶，其低投訴率可能歸功於機場在先進行李處理系統和技術方面的投資，例如其部署的自動化自助行李投放解決方案。這些系統有助於減少人為錯誤，確保行李處理更順暢、更可靠。 一名達美航空地勤人員為託運行李掛上無線電訊號識別(RFID)標籤。由於科技的進步，行李處理失誤率正逐年下降。(美聯社)

規模較小、布局精簡的堪薩斯市國際機場（MCI）也名列前茅，每10萬名乘客只有0.42宗投訴。

而繁忙的芝加哥歐海爾國際機場（ORD）以及以運營效率著稱的北卡夏洛特道格拉斯國際機場（CLT）和明尼蘇達州明尼阿波利斯-聖保羅國際機場（MSP）投訴率都低於每10萬人0.6宗，失誤率很低。

好消息是，Upgraded Points發現航空公司在行李處理的失誤率逐步下降。

2024年，全航空業的行李處理失誤率（包括遺失、延遲、送錯或損壞）較2023年下降了 7.6%，表示航空公司正在關注消費者的訴求，將更順暢、有效率的營運列為優先考量。