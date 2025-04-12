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避關稅忙趕工 蘋果公司從印度空運150萬支iPhone回美

編譯廖振堯／綜合報導
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蘋果公司為應對川普總統發動的關稅戰爭，不但要求iPhone印度組裝廠趕工增產，更包下貨機，將大約150萬支iPhone手機分批空運回美國。(美聯社)
蘋果公司為應對川普總統發動的關稅戰爭，不但要求iPhone印度組裝廠趕工增產，更包下貨機，將大約150萬支iPhone手機分批空運回美國。(美聯社)

消息人士向路透透露，蘋果公司為應對川普總統發動的關稅戰爭，不但要求iPhone印度組裝廠趕工增產，更包下貨機，將重達600噸、大約150萬支iPhone分批空運回美國。

白宮10日證實，川普向中國徵收的實際關稅稅率已從先前的54%增加至145%。根據券商Rosenblatt Securities數據，即使以54%稅率計算，每支iPhone 16 Pro Max在美銷售單價將從1599元飆升至2300元。

一位熟悉蘋果計畫的消息人士透露，該公司希望「趕在關稅前頭」。印度進口產品只被美國加徵26%關稅，且此一稅率因川普9日宣布對所有國家寬限90天而尚未實施；唯獨中國並不在暫緩實施高關稅國家名單中。蘋果每年在全球銷售超過2億2000萬支iPhone，市研機構Counterpoint Research估計，目前美國市售的iPhone只有五分之一來自印度，其餘皆來自中國。

消息人士還說，蘋果已遊說印度機場當局，將南部泰米爾納德邦(Tamil Nadu)製造業重鎮仰賴的清奈機場通關時間從30小時縮短至六小時；這個「綠色走廊」(green corridor)模式是仿照蘋果在中國一些機場採用的措施。一名高階印度官員表示，蘋果花了約八個月的時間規畫和建立通關措施，總理莫迪(Narendra Modi)政府也要求官員配合蘋果。

消息人士和印度政府官員表示，自3月以來，大約有六架載重量為100噸的貨機出發，其中一架就趕在本周新關稅生效時起飛。根據路透推估，每支iPhone 14及配件包裝總重約為350克，因此總重量為600噸的貨物約相當於150萬支iPhone。

消息人士稱富士康印度(Foxconn India)最大的清奈工廠現在周日也開工，目標是將產量提高20%；該廠去年生產2000萬支iPhone，包括最新款的iPhone 15和16。海關數據顯示去年9月至12月該公司對美每月出貨量為1億1000萬元至3億3100萬元間，但到今年1月飆升至7億7000萬元、2月達6億4300萬元；這兩個月超過85%的空運貨櫃是在芝加哥、洛杉磯、紐約和舊金山機場卸貨。

代工蘋果手機的富士康印度清奈廠現在周日也開工，目標是將產量提高20%；印度總理莫...
代工蘋果手機的富士康印度清奈廠現在周日也開工，目標是將產量提高20%；印度總理莫迪也指示政府官員配合蘋果出貨通關。圖為鴻海董事長劉揚偉(左)和印度總理莫迪(右)。(路透)

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