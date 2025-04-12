高關稅撐不住 亞洲超市被迫漲價 網調侃「在漢亞龍哭泣」
川普總統宣布對數十國進口商品徵收超高關稅時，早已習慣在亞洲超市或進口雜貨店買東西的忠實顧客群，紛紛沮喪嘆息。許多人在社群媒體表示，不知以後還能不能像往常那樣到大華超市(99 Ranch Market)或漢亞龍超市(H Mart)購買食品雜貨。
在亞裔移民擔憂亞洲超市商品價格不知將發生多大變化之際，不少人上社群平台TikTok分享自己搶在關稅開徵前，到亞洲超市「囤貨」的影片；還有人借用美籍韓裔歌手佐納(Michelle Zaunr)暢銷回憶錄「Crying in H Mart」英文版書名，生動又調侃地為影片下標：「我們都會在漢亞龍超市哭泣」(We're all going to be crying in H Mart)。
大華超市有58家連鎖門市，其中一家距離洛杉磯加州大學(UCLA)不到一哩遠。超市常客之一Artis Chitchamnueng向美聯社表示，「川普很像在玩很多心理遊戲，試圖控制市場。」但他也說，即使亞洲超市的商品價格飆升，他還是沒法在其他地方找到自己喜歡的那些食物。
UCLA國際學生何東尼(Tony He，音譯)表示，川普的關稅政策讓他深感困惑，但就算漲價，他還是會繼續去大華超市買東西；「只要我想找亞洲食物，通常就得來這裡。」
目前還不清楚有多少關稅會轉嫁給美國消費者，但研究人員表示，任何價格上漲，都會對低收入家庭造成極大影響。芝加哥大學斯通財富不平等與流動性研究中心主任杜勞夫(Steven Durlauf)說：「富人不會花掉100%的收入，但弱勢群體會。」
西北大學凱洛格管理學院(Kellogg School of Management)經濟學教授錢楠筠(Nancy Qian)認為，關稅將迫使消費者尋找自己最愛品牌的替代品。她說：「我父母80年代從中國首度來美時，買不到和中國一樣的米，就改吃不同品種的米。我認為，家庭、餐廳和民眾都會盡一切努力維持收支平衡。他們會找替代品，改買新食物。」
上一則
小甘迺迪堅信與疫苗有關 啟動大規模自閉症肇因研究
下一則
FB留言