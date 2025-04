高關稅撐不住 亞洲超市被迫漲價 網調侃「在漢亞龍哭泣」

洛杉磯一家大華超市的員工正在整理貨架上的商品。(美聯社)

川普 總統宣布對數十國進口商品徵收超高關稅 時,早已習慣在亞洲超市或進口雜貨店買東西的忠實顧客群,紛紛沮喪嘆息。許多人在社群媒體表示,不知以後還能不能像往常那樣到大華超市(99 Ranch Market)或漢亞龍超市(H Mart)購買食品雜貨。

在亞裔移民擔憂亞洲超市商品價格不知將發生多大變化之際,不少人上社群平台TikTok分享自己搶在關稅開徵前,到亞洲超市「囤貨」的影片;還有人借用美籍韓裔歌手佐納(Michelle Zaunr)暢銷回憶錄「Crying in H Mart」英文版書名,生動又調侃地為影片下標:「我們都會在漢亞龍超市哭泣」(We're all going to be crying in H Mart)。

大華超市有58家連鎖門市,其中一家距離洛杉磯加州大學(UCLA)不到一哩遠。超市常客之一Artis Chitchamnueng向美聯社表示,「川普很像在玩很多心理遊戲,試圖控制市場。」但他也說,即使亞洲超市的商品價格飆升,他還是沒法在其他地方找到自己喜歡的那些食物。

UCLA國際學生何東尼(Tony He,音譯)表示,川普的關稅政策讓他深感困惑,但就算漲價,他還是會繼續去大華超市買東西;「只要我想找亞洲食物,通常就得來這裡。」

目前還不清楚有多少關稅會轉嫁給美國消費者,但研究人員表示,任何價格上漲,都會對低收入 家庭造成極大影響。芝加哥大學斯通財富不平等與流動性研究中心主任杜勞夫(Steven Durlauf)說:「富人不會花掉100%的收入,但弱勢群體會。」