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40多年幸福婚姻密訣 男星：在我最糟時 她記得最好的我

編譯徐薏茹／綜合報導
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喜劇演員傑森亞歷山大（左）與妻子黛娜泰透已結縭40多年，仍維持幸福婚姻生活。(美聯社)
喜劇演員傑森亞歷山大（左）與妻子黛娜泰透已結縭40多年，仍維持幸福婚姻生活。(美聯社)

在1990年代經典情境喜劇「歡樂單身派對」(Seinfeld)中，傑森亞歷山大(Jason Alexander)飾演男主角傑瑞(Jerry)那位神經質卻又討人喜歡的朋友喬治，他的工作和感情生活總是不太順利；然而在拍攝該劇的同時，傑森亞歷山大現實中的感情世界其實與劇中情節截然不同。

如今亞歷山大和他的妻子黛娜·泰透(Daena Title)已結縭40多年，仍維持幸福婚姻生活。他們在相識三周後便同居，並且很快地在1982年步入禮堂。

曾獲東尼獎最佳男演員的傑森亞歷山大。(歐新社)
曾獲東尼獎最佳男演員的傑森亞歷山大。(歐新社)

這位曾獲東尼獎的演員最近在NBC「今日秀」(Today Show)節目中談起婚姻長久的秘訣，「與我結婚的女人在生活中實現了我第一次在舞台劇『烈日下的詩篇』(A Raisin of the Sun，又譯：陽光下的葡萄乾)中聽到的一句台詞。這話大概是出自這部劇，而我太太她做到了。大意是，在我最糟的一天，她記得我最好的一天，並且指引我回頭。」

亞歷山大接著說到：「如果你有一位能做到這一點的伴侶，那麼你就不會放棄這個伴侶，因為我們都會有糟糕的日子。」

他所提到的與知名臨床心理學家強·高特曼(John Gottman)、茱莉·高特曼(Julie Gottman)所說的「修復」(repairs)相似。

高特曼夫婦曾訪問3000多對伴侶，有些追蹤長達20年，他們也研究4萬多對準備開始接受伴侶治療的伴侶。

在爭吵當中，進行修復代表稍微緩一下，記得自己和伴侶仍在同一艘船上，並且問伴侶一個問題，表明自己仍重視對方。

進行修復可能只是簡單地問一句：「要不要來杯咖啡？」

茱莉·高特曼在一次訪問中說：「那些幾年後成功的伴侶，就是那些進行修復的伴侶。他們會在伴侶沒有接受連結請求時進行修復，他們會在說錯話時進行修復。」

泰透提醒了亞歷山大，即使是在他最糟糕的日子，她仍然記得他最好的樣子，展示她仍然珍視他們的感情。

正如亞歷山大在「今日秀」所說的，這是一種難得的特性，「我是個幸運的男人。」

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