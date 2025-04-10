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奧克拉荷馬州50歲男護士 靠副業年收140萬 仍不棄本行

編譯周芳苑／綜合報導
Legit Kits公司的拼布被設計之一。(取材自Legit Kits公司官網)
Legit Kits公司的拼布被設計之一。(取材自Legit Kits公司官網)

奧克拉荷馬州50歲男子奧戴爾(Mike O'Dell)在醫院擔任麻醉護士，2020年創業成立Legit Kits公司，專賣拼布被縫紉套件，讓人人可輕易自製拼布被。公司目前有140萬元年營收，但他只當副業，迄今仍保有護士本業，主副業工作天數是四比一。

奧戴爾把拼布紙樣化，一開始時在廚房地板放5呎乘6.5呎的方格紙，在紙上畫電影「星際大戰」帝國風暴兵(Star Wars stormtrooper)，而後整張圖剪成小塊、將布料縫在紙上；接著再用縫紉機把碎片縫在一起，丟棄碎紙片，拼布被子大功告成。

在醫院擔任麻醉護士的奧戴爾，2020年創業成立Legit Kits公司，專賣拼布...
在醫院擔任麻醉護士的奧戴爾，2020年創業成立Legit Kits公司，專賣拼布被子縫紉套件。(取材自臉書)

奧戴爾2018年開始動工，花了18個月才完成那件被子。在設計圖案上縫被子的做法稱為「基礎紙拼」(foundation paper piecing)，他發現對初學者來說出奇簡單。如果雇人簡化流程，就可製作和銷售帶有自然風景、動物和人物授權圖像的縫紉套件。

於是，奧戴爾2020年成立Legit Kits公司，2024年已在電子商務平台Shopify上達到125萬餘元銷售額，又透過日前破產關門的Joann Fabrics and Crafts實體店面銷售，帶來15萬元銷售額。

公司狀況不錯，但奧戴爾視為副業，每周在Legit Kits擔任執行長兼創意總監一天，另四天仍在醫院擔任護士。Legit Kits另有七名全職員工和四名自由工作(freeleance)的設計師。

奧戴爾每周一天的副業工作主要是為Legit Kits宣傳，也與專業手工藝團體聯繫，因此今年1月獲得在電視節目「創智贏家」(Shark Tank)露臉的機會。

扣除庫存、工資、租金等成本後，Legit Kits去年收支平衡，奧戴爾打算今年付給自己5萬元薪資；護理工作年薪24萬元。

奧戴爾接受CNBC訪問時說，開始畫圖案前，他並不會縫紉拼布，對拼布一無所知，反而是優勢，會提出很多問題。

面對正職與副業，奧戴爾說，在醫院有長期職業倦怠(burnout)，反而激發他做其他事情的精力。Legit Kits是他的心血結晶，也助他可以健康方式暫時脫離忙碌的護理職業。在Legit Kits 工作整晚不查電郵或簡訊，留到第二天再處理。

展望未來，奧戴爾說，為了獲利，他會投入更多行銷資源，並雇人進行客製化工作，希望將很酷的小項目拿到零售貨架上展售，推廣給大眾。並且進駐所有精品被子店和小型實體店。

另一目標是創造100種圖案，奧戴爾認為，Legit Kits還有很大的揮灑空間。

Legit Kits公司的拼布被設計之一。(取材自Legit Kits公司官網...
Legit Kits公司的拼布被設計之一。(取材自Legit Kits公司官網)

奧克拉荷馬州 租金

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