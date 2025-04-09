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房屋價值飆升 「殭屍房貸」全美復活 屋主很困擾

編譯周靜芝╱綜合報導
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專家警告，被認為早不存在的「殭屍房貸」，正因房地產價格上漲而在各地「復活」。圖為佛州一名剛買房子的屋主移除出售房子的告示。(美聯社)
專家警告，被認為早不存在的「殭屍房貸」，正因房地產價格上漲而在各地「復活」。圖為佛州一名剛買房子的屋主移除出售房子的告示。(美聯社)

房地產專家警告，被認為早不存在的「殭屍房貸」（Zombie Mortgages），正因房地產價格上漲而在全美各地「復活」。

每日郵報報導，在2008年房市崩盤前的幾年間，銀行推出了高風險的80/20貸款，讓數百萬美國人可以同時申請兩筆房貸。

第一筆貸款涵蓋房屋價格的80%，而第二筆貸款涵蓋餘下的20%，通常用於支付頭期款與過戶費用。這類附加（piggyback）貸款很受缺乏頭期款的首次購屋者歡迎。

當大衰退來臨時，數百萬屋主因失業而無法支付房屋貸款，導致大規模違約。銀行通常選擇收回較高額的主貸款，而不是較小額的次貸款，因為房屋價值暴跌代表他們不太可能收回資金。貸款機構停止寄送催款通知，許多屋主便假定他們的第二份貸款已被免除。

但現在，由於房屋價值飆升，銀行與債權人又重新啟動這些被遺忘的附加貸款，並要求償還多年累積的利息。例如，麻州護士凱倫·麥克唐納（Karen McDonough）在購買第一棟房屋17年後，驚訝地發現自己仍欠著一筆「殭屍房貸」。

麥克唐納在多次與房貸公司通電話確認後，相信她的「附加」房貸已經撤銷。麥克唐納擁有這棟房子已17年，在這裡養大兩個孩子，並每月支付房貸。但到了2022年，她的房貸第一次調整，每月還款突然增加700元，因為包括了她以為已經不存在的「附加」房貸。

原來這筆20%的房貸連同其他600多筆被銀行出售給一家債務管理公司，而不是撤銷。所幸麥克唐納成功地與銀行解決了問題，並重新恢復正常的還款。

銀行常將這些債務以極低的利息賣給債務公司，因此停止寄送催款單給借款人，讓借款人誤以為無需擔憂這筆債務。其實討債者只是在等待適當的時機。房市在2008年衰退後復甦，房屋價格回升，他們就去追討這些錢，以獲得豐厚回報。

根據全國消費者法律中心（National Consumer Law Center）的資料，屋主有許多方法可以反擊討債者。

各州的時效法規各有不同，但屋主或可發現有資格取消第二房貸，因為時間已經過去了。此外，可確定討債者是否違反了公平債務追討法(Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA)，該法禁止不公平或欺騙性的追債行動。

收到追討「殭屍房貸」通知的屋主，有許多方法可以反擊討債者。圖為亞特蘭大屋主普拉特...
收到追討「殭屍房貸」通知的屋主，有許多方法可以反擊討債者。圖為亞特蘭大屋主普拉特(左)把文件交給銀行職員，以降低每月房貸還款。(美聯社)

貸款 房地產 麻州

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