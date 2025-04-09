厚度比信用卡還薄 康寧「大猩猩玻璃」製成窗戶 可省大筆電費

康寧公司生產的超薄「大猩猩玻璃」，厚度比信用卡還薄，隔熱擋寒的能力比大多數牆壁還強。圖為康寧公司示範一個冰球砸在大猩猩玻璃上。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)報導，康寧(Corning)公司生產的超薄「大猩猩玻璃」(Gorilla Glass)，厚度比信用卡還薄，隔熱擋寒的能力比大多數牆壁還強。如果廣泛使用於建造窗戶，有望解決美國每年浪費電力達250億元的問題。

大猩猩玻璃這種鋁矽鋼化玻璃目前用行動裝置上。蘋果電腦剛推出iPhone時，康寧公司為了贏得這個大客戶，在自己生產LCD顯示器等玻璃的既有製程上改進，造出全新的化學強化玻璃。

WSJ專欄作家明姆斯(Christopher Mims)認為，如果用大猩猩玻璃來造窗玻璃，可以節省美國家庭上百億浪費掉的電力，眺望戶外景觀更好，居家更安靜，更舒適，還能耐得住哪怕最劇烈的天氣事件。

一般的雙層玻璃窗自100年前發明以來，幾乎沒什麼變化，在其中注入惰性氣體，或添加塗層以反射陽光，或讓陽光射入，讓窗戶更堅固。只是眾所公認，其他一切條件平等的話，你家電費 會因你有多少扇窗戶、窗戶玻璃大小，而有增減。

勞倫斯柏克萊國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory)專家謝考維茲(Stephen Selkowitz)指出，窗戶總是被視為問題所在，原因在比起絕緣良好的牆壁，窗戶一般耗能要在10到20倍之間。

能源部 估計，因為冷空氣、滲漏及效率差，一戶美國家庭浪費200到400元之間的能源，總計下來每年至少250億元。

如果使用這種新式的玻璃，隔離冷熱的效果要比窗子周遭的牆壁更好，成本則比標準節能窗戶多約20%。有意改造窗戶的人可以省下大筆電費。建造新房子，使用這種窗戶，因為隔冷效果好，即便碰到冬季暴風雪而停電，仍能保暖幾天。

這種窗戶的另一衍生款式，能符合全國抗龍捲風建築的最嚴格法規，還比傳統抗暴風雪窗戶輕很多。