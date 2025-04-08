1.2萬年後首次「去滅絕」 德州生技公司復育3恐狼

德州Colossal生物科技公司「復育」出三隻1.2萬年前絕種的恐狼。(Colossal Biosciences)

德州Colossal生物科技公司(Colossal Biosciences)「復育」出三隻1.2萬年前絕種的恐狼(dire wolves)，寫下科學界首次「去滅絕」(de-extinction)動物物種的紀錄。

這三隻白毫幼狼，分別以電視連續劇「權力遊戲」(Game of Thrones)中的傳奇生物羅慕勒斯(Romulu)、瑞木斯(Remus)和卡利西(Khaleesi)命名。恐狼在美洲大地獵食野馬和野牛，獵物消失後，自己也滅種。

該公司科學家結合恐狼化石所含的基因和灰狼的基因碼，「從1.3萬年前的牙齒和7.2萬年前的頭骨擷取DNA ，創造出三隻恐狼幼仔。」灰狼是恐狼還在世的最近親。

團隊把肉體細胞核注入捐贈卵細胞，複製出高品質的細胞組。胚胎成形後，移植到代理孕母 的子宮裡，代理孕母2024年10月順利產下三隻健康的小狼，現在美國一個2000多英畝的生態保護區裡活潑成長。

Colossal生科公司上月也運用基因技術，讓老鼠長出長毛象粗厚保暖的毛，希望在2028年底前，「孕育」出早已滅絕的長毛象。

恐狼「復育」計畫所用的狼齒，是俄亥俄州 謝瑞丹坑出土的1.3萬年化石，以及愛達荷州美國瀑布出土的內耳骨。後者年代更早，約7.2萬年。團隊把牙齒基因圖譜範圍擴大3.4倍、內耳骨基因圖譜擴大12.8倍後，重新排序、整理出比過去所能得到的恐狼基因圖譜範圍大500多倍的圖譜。

該公司科學長夏皮洛(Beth Shapiro)說，在沒有完美參考係數的情況下，「我們用獨特的方法，迭代改善遠古生物的基因圖譜，為重建古生物基因技術，立下新的標準。」

他指出，「加上我們已改進取得遠古生物DNA的方法，電腦運算的進展，讓我們解決了恐狼的演化史，建立了『去滅絕』生物的基因科學基礎，特別是讓我們很有信心地選定恐狼某些突變基因，確定基因編輯的目標。」

團隊編輯了15種滅絕恐狼的突變基因，配合贈卵灰狼的基因排序，培育出已有1萬多年不見基因的恐狼。