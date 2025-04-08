我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

1.2萬年後首次「去滅絕」 德州生技公司復育3恐狼

記者張聲肇／綜合報導
德州Colossal生物科技公司「復育」出三隻1.2萬年前絕種的恐狼。(Colossal Biosciences)
德州Colossal生物科技公司「復育」出三隻1.2萬年前絕種的恐狼。(Colossal Biosciences)

德州Colossal生物科技公司(Colossal Biosciences)「復育」出三隻1.2萬年前絕種的恐狼(dire wolves)，寫下科學界首次「去滅絕」(de-extinction)動物物種的紀錄。

這三隻白毫幼狼，分別以電視連續劇「權力遊戲」(Game of Thrones)中的傳奇生物羅慕勒斯(Romulu)、瑞木斯(Remus)和卡利西(Khaleesi)命名。恐狼在美洲大地獵食野馬和野牛，獵物消失後，自己也滅種。

該公司科學家結合恐狼化石所含的基因和灰狼的基因碼，「從1.3萬年前的牙齒和7.2萬年前的頭骨擷取DNA，創造出三隻恐狼幼仔。」灰狼是恐狼還在世的最近親。

團隊把肉體細胞核注入捐贈卵細胞，複製出高品質的細胞組。胚胎成形後，移植到代理孕母的子宮裡，代理孕母2024年10月順利產下三隻健康的小狼，現在美國一個2000多英畝的生態保護區裡活潑成長。

Colossal生科公司上月也運用基因技術，讓老鼠長出長毛象粗厚保暖的毛，希望在2028年底前，「孕育」出早已滅絕的長毛象。

恐狼「復育」計畫所用的狼齒，是俄亥俄州謝瑞丹坑出土的1.3萬年化石，以及愛達荷州美國瀑布出土的內耳骨。後者年代更早，約7.2萬年。團隊把牙齒基因圖譜範圍擴大3.4倍、內耳骨基因圖譜擴大12.8倍後，重新排序、整理出比過去所能得到的恐狼基因圖譜範圍大500多倍的圖譜。

該公司科學長夏皮洛(Beth Shapiro)說，在沒有完美參考係數的情況下，「我們用獨特的方法，迭代改善遠古生物的基因圖譜，為重建古生物基因技術，立下新的標準。」

他指出，「加上我們已改進取得遠古生物DNA的方法，電腦運算的進展，讓我們解決了恐狼的演化史，建立了『去滅絕』生物的基因科學基礎，特別是讓我們很有信心地選定恐狼某些突變基因，確定基因編輯的目標。」

團隊編輯了15種滅絕恐狼的突變基因，配合贈卵灰狼的基因排序，培育出已有1萬多年不見基因的恐狼。

代理孕母 俄亥俄州 DNA

上一則

暴雨引發河水暴洪 美南部和中西部已23死

下一則

川普嫌惡肖像畫 女畫家「生意」陷困境

延伸閱讀

萬年後首次「去滅絕」 科學家成功復育3隻恐狼

萬年後首次「去滅絕」 科學家成功復育3隻恐狼
美國禁止中國觀看核心生物醫學數據庫

美國禁止中國觀看核心生物醫學數據庫
基因公司將賣數據求生 1500萬人個資恐外洩

基因公司將賣數據求生 1500萬人個資恐外洩
研究：NOVA1基因變異 促進人類語言發展

研究：NOVA1基因變異 促進人類語言發展

熱門新聞

許多民眾以為銀行並不會透露客戶的帳戶動態，事實上金融機構必須依法強制通報（示意圖）。路透

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

2025-04-01 09:47
27歲網紅古明斯基遭爆與寵物狗吉娃娃的「人獸交」。圖／翻攝自IG

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

2025-04-01 10:07
短影音應用程式TikTok。(美聯社)

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

2025-04-02 12:48
示意圖。（取自123RF）

當前財務最脆弱…剛退休或快退休民眾 5方法保護資產

2025-04-04 08:57
面對關稅來臨，美國不少民眾採取囤積策略。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

2025-04-04 19:53
美股三大指數3日全面下跌，一篇偽造的川普總統2015年推文又在網路上流傳。(擷自X平台)

川普曾推文「道指跌千點就該把總統塞大砲射飛」？假的

2025-04-03 14:35

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商