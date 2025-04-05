單日存款逾1萬元 銀行須依法通報 國稅局易揪出洗錢或逃漏稅

許多民眾以為銀行並不會透露客戶的帳戶動態，事實上金融機構依法必須強制通報（示意圖）。(路透)

帳戶存入數額較大的現金或支票，銀行會不會向國稅局 (IRS)通報？雅虎財經新聞(Yahoo Finance)日前報導，許多民眾以為銀行並不會透露客戶的帳戶動態，事實上金融機構必須依法強制通報，消費者財務狀況可能因此曝露於國稅局的放大鏡檢視之下。

報導指出，了解銀行在什麼情況下必須將存款通報給國稅局，可以讓消費者避免不必要的煩惱，尤其是被國稅局盯上。

絕大多數情況下，銀行不會把帳戶存款通報給國稅局。然而，金額超過1萬元的存款，銀行就必須根據「銀行保密法」(Bank Secrecy Act，BSA)通報國稅局。

1萬元是一天當中累計存款的額度，銀行必須在15天內向國稅局提交8300表格(Form 8300)，或提出大額存款的電子通報。另外，銀行還要提交貨幣 交易報告(Currency Transaction Report，CTR)FinCEN Form 104表格。

報導指出，財政部 對金融機構訂定1萬元門檻的通報規定，旨在打擊非法，偵測且防止洗錢。金融機構對於可疑狀況也要通報，例如有逃漏稅嫌疑、涉及犯罪活動等，因此「銀行保密法」有時被稱為「洗錢防治法」(anti-money laundering law)。

國稅局收到銀行通報大額存款的消息之後，有何行動？報導指出，國稅局並沒有如何處理貨幣交易報告的步驟說明，但表示將根據訊息內容做出是否需要進一步展開稅務稽查的決定，對於沒有預扣所得稅(withholding tax)的金流來源展開調查，通常國稅局在調查過程裡可以順藤摸瓜發現更多未申報收入、洗錢交易或逃漏稅手段。

報導指出，對國稅局來說，銀行提交的CTR報告是追查洗錢的線索，也是進一步追查逃漏稅的起點。

欠稅或面臨查稅的民眾，銀行帳戶可能面臨國稅局加強檢視，例如並不是工作收入的大額現金存款，國稅局將要求說明金錢來源，若拒絕配合或未能在限期之內做出說明，國稅局將向銀行索取有關帳戶的進一步資料。