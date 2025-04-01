我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

不到30分鐘吃完1餐易過量、肥胖 「多嚼幾次」可避吃太快

記者張聲肇／綜合報導
健康專家說，用餐速度太快，不但容易肥胖，而且會導致腹脹氣、消化不良。(美聯社)
健康專家說，用餐速度太快，不但容易肥胖，而且會導致腹脹氣、消化不良。(美聯社)

健康專家說，用餐速度的重要性不亞於吃進肚子裡的食物內容，重點就如小時候媽媽教的：細嚼慢嚥。

吃太快會讓腦袋來不及叫停，以致過量，也會惹毛同桌速度較慢的夥伴，甚至讓掌廚的人不快。理想速度為何？專家說，不到30分鐘解決一餐，就叫「太快」。

克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)行為健康中心的海因伯格博士(Leslie Heinberg)說，肚子和大腦之間透過數種荷爾蒙訊號溝通，傳遞「我飽了」的訊息約須20分鐘，「因此，吃太快就可能錯過訊號，很容易吃過量。」

吃太快另有缺點──吞進太多空氣，導致腹脹、消化不良。食物沒嚼碎，會造成消化問題，吸收不了全部營養；更糟的是，沒咬碎的食物可能哽在喉嚨。

研究發現，吃東西快的人最容易肥胖，而細嚼慢嚥的人少有肥胖者。

如何放緩進食速度？首要關掉電視、放下手機。海因伯格說，遍看電視邊用餐的人，常趁廣告時間或節目完畢才猛吞幾口，較不注意「飽了」的訊號。專心吃飯的人，通常較享受菜飯的滋味，也吃的較少。

她說，多數人吃飯的速度早就成習，「但是改變還是可能。」方法如用較不常用的手、訓練自己用不習慣的餐具如筷子、刻意「休息一下」、餐盤有空間時，喝點水。

職業忙碌的人常須吃「工作餐」或點心，邊開會邊進食，英國營養緩頰貝瑞(Sarah Berry)建議，還是「用心吃飯」為宜。「不用心吃，容易吃太快、吃太多」。

那要怎麼慢下來呢？英國心理學會臨床醫師麥卡錫(Helen McCarthy)說，最簡單的辦法就是「多嚼幾次。」「嘴巴裡的食物嚼久一點，自然慢下來。」

入口的東西也會影響吃的速度。高度加工過的食物或快餐，通常質地較軟，麥卡錫說，「蔬菜、蛋白質和高度加工過的食品，很難用同樣的速度吃。」她有個病人，聽她說要細嚼慢嚥後，再也不嗜食洋芋片，因為有「滿嘴黏黏的化學品」的感覺。

專家說，不到30分鐘解決一餐，就叫「吃太快」。(美聯社)
專家說，不到30分鐘解決一餐，就叫「吃太快」。(美聯社)

麥卡錫

上一則

裝上大腦電腦介面 中風失語18年病患可說話

下一則

加密幣億萬富豪孫宇晨 登「富比世」封面

延伸閱讀

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
習慣20分鐘內吃完一餐？專家說為何該放慢速度

習慣20分鐘內吃完一餐？專家說為何該放慢速度
高腰寬管瑜珈褲舒適顯瘦 1.1萬人說讚

高腰寬管瑜珈褲舒適顯瘦 1.1萬人說讚
川普政府令MTA月底前擬案提升地鐵安全 否則拒撥款

川普政府令MTA月底前擬案提升地鐵安全 否則拒撥款

熱門新聞

華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

2025-03-29 17:52
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
很多教育界人士擔心，AI 聊天機器人引誘更多學生迴避具挑戰性的學習。圖為芝加哥一名父親指導14歲兒子寫作業。（美聯社）

用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…

2025-03-26 02:05
劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠

2025-03-28 23:11
新州紐瓦克自由國際機場，下機的旅客正前往海關接受入境檢查。(路透)

怕出去回不來 美綠卡持有者暫緩出國

2025-03-31 02:26

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事