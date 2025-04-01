飲食、生活皆相似…猶他州雙胞胎1癌末1健康 肇因抗生素？

猶他州雙胞胎布琳莉(左)和瑪莉亞拉·拉斯特(右)出生以來，飲食與生活習慣相似，但布琳莉卻在21歲確診罹患大腸癌。(Port Studio官網)

猶他州 雙胞胎布琳莉·拉斯特(Brinlee Luster)和瑪莉亞拉(Mariela Luster)出生以來，飲食與生活習慣相似，其中一人卻在21歲時確診罹患大腸癌；醫師分析，罹癌的布琳莉疑因童年使用抗生素而改變腸道菌株，兩姊妹的案例也讓醫界更了解美國年輕人罹患大腸癌機率增加的部分原因。

每日郵報(Daily Mail)報導，拉斯特姊妹幾乎所有事情都一起做，她們就讀同一所大學，選修相同科目，同日結識丈夫，兩個月後閃婚。

然而，布琳莉在2023年不得不獨自面對病魔；當時21歲的她感覺腹部劇烈絞痛，經常覺得疲憊，這讓熱愛健行的她無法照常運動。

醫生初步診斷布琳莉的症狀為焦慮和服用避孕藥的副作用或腸躁症，布琳莉當時忙著籌備婚禮和完成猶他州州立大學的學業，她自覺身體不適可能是壓力所致。

數月過後，她的健康狀況惡化，大腸鏡檢查結果顯示，已是大腸癌末期。

健康的瑪莉亞拉接受大腸鏡檢查後，為預防癌變而切除瘜肉。

拉斯特姊妹的案例凸顯年輕人罹患大腸癌機率激增，醫學專家目前的共識是，飲食習慣、酗酒、肥胖和久坐不動的生活型態增加年輕人罹患腸癌的風險，但布琳莉的個案表明，箇中原因更複雜。

瑪莉亞拉說：「布琳莉必須獨自經歷我無法經歷的事情，令我感到煎熬。」

布琳莉表示，在得知罹癌的那一刻，「我不認為，有人可以事先做好心理準備」。

布琳莉的主治醫師路易斯(Mark Lewis)表示，愈來愈多病患確診年齡不到45歲，而45歲是醫生目前建議定期做大腸癌篩檢的年紀。

醫界正試圖解開美國大腸癌年輕化的趨勢，路易斯表示，童年使用抗生素可能有所影響，「幼年與成年期使用抗生素，會影響結大腸內的菌叢」。

路易斯說：「我們開抗生素給年輕人服用時非常謹慎，因為我們確實知道，這會增加患者幾十年後罹患大腸癌的風險。」

拉斯特的生活方式和飲食習慣相似，卻因童年用藥不同導致成年後的健康差異。

大腸癌是美國第四常見的癌症 ，且在罹癌病歿人數中排行第二。

美國癌症協會(American Cancer Society)估計，今年將有15萬4270名美國人確診罹患大腸癌，其中5萬2900人可能一命嗚呼；前述病患中，不到50歲的可能有1萬9550人，病歿人數可能占3750人。

癌症協會指出，時至2030年，大腸癌將是50歲以下病患最可怕的癌症殺手。