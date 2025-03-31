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爆冷 傑森史塔森「重裝制裁」白雪公主 票房奪冠

編譯徐薏茹／綜合報導
傑森史塔森主演的動作驚悚片「重裝制裁」本周末爆冷門奪下北美票房冠軍。(美聯社)
傑森史塔森主演的動作驚悚片「重裝制裁」本周末爆冷門奪下北美票房冠軍。(美聯社)

傑森史塔森(Jason Statham)主演的動作驚悚片「重裝制裁」(A Working Man)本周末爆冷門奪下北美票房冠軍，擊敗票房迅速下滑的迪士尼大片「白雪公主」(Snow White)。

儘管首映周票房成績普通，真人版「白雪公主」仍被看好會持續保住票房冠軍，但由於各種負面新聞及觀眾的反彈，該片上映第二周的周末票房暴跌66%。

與此同時，亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)的「重裝制裁」在上映首周以1520萬元票房登上票房冠軍。

該片由大衛艾亞(David Ayer)執導，席維斯史特龍(Sylvester Stallone)共同編劇，也是傑森史塔森與大衛艾亞繼去年票房大賣的「蜂刑者」(The Beekeeper)後再度合作。

儘管影評有好有壞，且CinemaScore的觀眾評分僅獲得B評分，但「重裝制裁」證明傑森史塔森仍具有票房號召力。

而觀眾迅速失去興趣的「白雪公主」原本被寄予期望，希望能拯救2025年年初低迷的電影市場，然而該片製作預算高達2億5000萬元以上，但目前兩周的全球票房僅1億4310萬元，低於預期。

華納兄弟(Warner Bros.)改編自電玩遊戲Minecraft的大作「MINECRAFT麥塊電影」(A Minecraft Movie)將於下周末上映，預計將拿下票房冠軍，該片與「白雪公主」相同，主要以家庭觀眾為主。

周末上映的另外三部新片還有「獨角獸之死」(Death of a Unicorn)、「院子裡的女人」(The Woman in the Yard，暫譯)，以及「最後的晚餐」(Chosen: The Last Supper，暫譯)，但這些新片都未引起廣大的回響。

除了「重裝制裁」，周末最成功的電影為重新上映的1997年吉卜力工作室動畫電影「魔法公主」(rincess Mononoke)，該片僅在347個IMAX影廳播映便獲得400萬元票房。

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