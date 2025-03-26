研究：NOVA1基因變異 促進人類語言發展

科學家認為，人類開始說話，與基因有關。圖為史密森尼人類起源廳展出早期人類頭骨。（美聯社）

人類為什麼開始說話？科學家認為基因在這其中扮演重要角色，而這種特別能力的演化，是我們生存的重要因素。

2月18日在期刊「Nature Communications」發表的一項新研究，將一特定的基因與口說語言的古老起源聯繫起來，該研究指出，只在人類身上找到的蛋白質變體，可能幫助人類以一種新穎的方式溝通。說話能力使人類能分享資訊、協調活動並傳承知識，給予我們超越尼安德塔人(Neanderthals)、丹尼索瓦人(Denisovans)等已滅絕人種的優勢。

研究作者之一達內爾(Robert Darnell)博士說，研究人員研究的基因變異，是「促使智人（Homo sapiens）成為主要物種」的各種基因之一。

達內爾自1990年代初期就一直在研究名為NOVA1的蛋白質，NOVA1被認為對大腦發展很重要。

在最新的研究中，達內爾在洛克斐勒大學(Rockefeller University)實驗室的科學家團隊利用CRISPR基因編輯，將在老鼠體內發現的NOVA1蛋白質替換為人類獨有的類型，以測試這一基因變異在現實生活中的影響，令他們驚訝的是，這改變了實驗老鼠呼叫彼此時的發聲方式。

老鼠媽媽出現在附近時，帶有人類變體的幼鼠吱吱叫的方式與正常同窩老鼠不同；帶有變體的成年公鼠在遇到發情的母鼠時，吱喳叫的聲音也與他們的普通同伴不同。

達內爾指出，這都是老鼠被激發要說話的環境，而帶有人類變體的老鼠「說話方式不同」，說明該變體在說話能力中的作用。

這並非首次有基因被認為與說話能力有關，2001年英國科學家表示，他們發現第一個與一種語言和發音障礙相關的基因。

這一基因名為FOXP2，被稱為人類語言基因，但雖然FOXP2涉及人類語言，最終發現現代人類身上的這一變體並非我們獨有，後來的研究發現尼安德塔人也有這種變異；另一方面，現代人類的NOVA1變體則是我們物種獨有的。

不過，基因變異的存在並不是人類能夠說話的唯一原因，說話能力也仰賴人類咽喉的構造，以及一同發揮作用讓人類說話並理解語言的腦部區域等。