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用AI寫作業得第1、老師查不到 新州高三生吐露心聲…

編譯潘勛／綜合報導
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很多教育界人士擔心，AI 聊天機器人引誘更多學生迴避具挑戰性的學習。圖為芝加哥一名父親指導14歲兒子寫作業。（美聯社）
很多教育界人士擔心，AI 聊天機器人引誘更多學生迴避具挑戰性的學習。圖為芝加哥一名父親指導14歲兒子寫作業。（美聯社）

教師們看到人工智慧(AI)的益處，但他們與家長都不曉得該如何阻止學生做功課時使用AI。在使用AI的學生當中，近四成中學生表示沒取得教師同意下，便用AI寫作業、交報告；一名新澤西州17歲高中生便表示，自己用AI寫英文、數學和歷史課作業數十次，僅被查到一次。

華爾街日報(WSJ)報導，那名高中生表示，因為功課變得枯燥或困難，或是想獲好成績，還有好幾次她來不及完成作業，便轉向OpenAIChatGPT、谷歌的Gemini，協助她設想點子，審核概念，那麼做是老師允許的，只是她更常用AI來完成所有作業。

她表示，Gemini可以幫她解決作業的數學難題，有一次帶回家做的測驗，讓她得全班第一。ChatGPT幫她做科學實驗的所有計算，還替歷史課的學期論文寫了一段複雜的內容，她再改寫免得被查到。使用AI以來，她只被抓到一次。

OpenAI表示，每周約有四億人使用ChatGPT，學生最常使用；該公司提供免費版本，進階版則每月索費200元。OpenAI希望學生們能養成終生習慣，碰到問題就諮詢ChatGPT，而那種角色，谷歌已扮演約30年之久。

AI公司淡化學習作弊是他們的問題。OpenAI教育團隊成員布洛希特（Siya Raj Purohit）便說，「OpenAI並未發明作弊，想作弊的人都會找到方法」。

Impact Research去年做的調查指出，使用AI的學生當中，近四成讀初中、高中的人沒取得老師許可，就用AI來完成功課；大學生使用AI的人，比率更來到近五成。OpenAI執行且公布的內部分析指出，大學生經常使用ChatGPT來協助寫論文。

沒有成人監視下，學生面對螢幕，得自行決定要使用還是抗拒AI，偷用可讓他們得高分。AI公司設定的年齡限制，很容易規避。

很多教育界人士擔心，AI聊天機器人引誘更多學生迴避具挑戰性的學習。同時AI科技快速進步，使用者耍點心機，便難以在作業發現用過AI。  

那名新澤西州學生去年升級過關，但她認為學到的東西少很多。高三這一年，她拒絕違反規定使用AI，表示想用自己的大腦來真正學習。

大學生使用AI的人當中，近五成沒取得老師許可，就用AI來完成功課。圖為南佛羅里達...
大學生使用AI的人當中，近五成沒取得老師許可，就用AI來完成功課。圖為南佛羅里達大學20歲女生卡普林格用電腦寫作業。（美聯社）
OpenAI表示，每周約有四億人使用ChatGPT，其中學生最常使用。（美聯社）
OpenAI表示，每周約有四億人使用ChatGPT，其中學生最常使用。（美聯社）

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