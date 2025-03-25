專偷住家…門廊盜賊「一條龍」偷走數千iPhone包裹

竊盜集團開發出能夠蒐集聯邦快遞包裹追蹤號碼(tracking numbers)的軟體，取得消費者訂單內容與收件地址。(美聯社)

從民眾門口偷走包裹的「門廊盜賊」(Porch Pirates)案件層出不窮，而且犯罪手段愈來愈先進，不僅提前知道包裹何時抵達，還知道紙箱裡裝著些什麼商品。

根據新澤西州 聯邦檢察官犯罪起訴書，竊盜集團成功開發出能夠蒐集聯邦快遞 (FedEx)包裹追蹤號碼(tracking numbers)的軟體，同時賄賂電訊公司AT&T 分店員工，取得消費者訂單詳情與收件地址；竊盜集團派人到收件地址守株待兔，到手贓物則帶回位於紐約布魯克林(Brooklyn)的一家手機維修店。

檢方指出，被破獲的「門廊盜賊」集團，到手iPhone手機有數千支。

Wyckoff Wireless手機維修店看起來與紐約市其他家庭式經營的小型商鋪一樣，但聯邦調查人員發現去年12月某一天，小店同時有三人陸續上門拿東西給店員，因為店鋪是數千支遭竊iPhone的銷贓管道。上個月，聯邦幹員總共逮捕與跨國「門廊盜賊」集團有關的13名嫌犯，專門鎖定全國各地的聯邦快遞包裹行竊。

華爾街日報(WSJ)分析，聯邦調查人員發現這個「門廊盜賊」集團犯罪的手法堪稱新舊技術的整合：能夠取得訊息的電腦技術，搭配傳統的花錢收買。

根據新澤西州聯邦檢察官起訴書，從聯邦快遞竊取個資的軟體是由網路匿稱「餅乾書呆子」(CookieNerd)的37歲多明尼加公民馬丁尼茲(Demetrio Reyes Martinez)研發，在社群平台Telegram兜售軟體，還附上使用說明。馬丁尼茲目前藏匿在多明尼加。

AT&T位於新州派特森(Paterson)的分店員工卡斯提洛(Alejandro Then Castillo)利用員工權限，查看數以百計個包裹的訂單資料，檢方指出，這些包裹在送貨過程中紛紛遭竊。

聯邦檢察官指出，卡斯提洛把消費者的姓名、地址與包裹追蹤號碼拍照後分享給竊盜集團。卡斯提洛還跟新州李堡(Fort Lee)的另一名AT&T員工串通，招攬當地分店的其他工作人員一起加入作案，每次拉攏新成員可獲2000元至2500元酬勞。

「門廊盜賊」集團的組織架構包括調度員及車手，調度員把送件地址與聯邦快遞貨車何時抵達等訊息告訴車手，車手則在全國各地負責偷取包裹，行竊目標還包括三星(Samsung)手機、蘋果(Apple)手表及的藍牙追蹤器AirTags。

行竊版圖從美東地區往西擴張時，例如前往科羅拉多州、奧克拉荷馬州，車手則把贓物整批寄回Wyckoff Wireless手機維修店。起訴書指出，遭竊物品下一站是被送到海外轉賣，電子產品也在海外地區啟用。

去年10月，兩名車手前往伊利諾州聯邦快遞分店寄包裹，聲稱包裹裝有「嬰兒服裝」，但後來聯邦快遞安全檢查發現遭竊iPhone而予以查扣。包裹送達時裡面沒有手機，車手還向客服投訴。

Wyckoff Wireless手機維修店31歲負責人蘇瑞爾(Joel Suriel)面臨共謀運輸、收受贓物罪名起訴，已被警方收押。蘇瑞爾過去曾因竊取消費者個資、用假身分向AT&T購買手機而遭匯款詐騙起訴，2018年向法院認罪後處以監外看管(supervised release)。