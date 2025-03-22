最受歡迎純種狗 法國鬥牛犬連3霸 這犬種來勢洶洶

全美有登記的法國鬥牛犬將近7.45萬隻，續第三年位居美國最受歡迎純種狗榜首。(美聯社)

法國鬥牛犬(French bulldog)連續第三年位居美國最受歡迎純種狗的榜首， 不過義大利科爾索(corso)犬的排名從10年前第50躍居14，來勢洶洶，有朝一日或許會夠超越法國鬥牛犬，成為美國人的最愛。

美國犬隻俱樂部(American Kennel Club)18日發布愛犬族民意調查的結果，緊跟法鬥之後，排名二至十依序為拉布拉多犬、黃金獵犬、德國牧羊犬、貴賓犬、臘腸犬、小獵犬、羅威那犬(Rottweilers)、鬥牛犬、德國短毛指示犬(German shorthaired pointers)。

養殖業者對某種犬類的受歡迎度，一則以喜一則以憂，批評者直指，以受歡迎度評價犬類的優劣，為害不淺。動物福利倡議者更指責犬業俱樂部的民調促成風潮，刺激某些犬種的繁殖與交易。

非營利的犬業俱樂部說，發布大家喜歡的全種排行榜，只是指出寵物 界的趨勢，並未替任何犬種作宣傳。俱樂部強調，每年都會到全國各地數千個養殖場和寵物店考察，看看有沒有不人道對待寵物的「違規」作業。

兩派爭論不休，不改一件令人欣慰的事實：美國各地動物庇護所裡，不乏可愛、討喜的狗狗。

俱樂部排行榜反映去年純種狗的登記數，通常是新生犬，譬如法鬥犬有將近7.45萬隻，雖然低於2023年的9.85萬和2022年10.8萬，俱樂部認為，這不表示法鬥犬的受歡迎度已達高峰。發言人曼登(Brandi Hunter Munden)說，替愛犬登記身分是自願制，沒有法律硬性規定非登記不可，因此每年的登記數字起伏很大。 美國在19世紀就引進法鬥犬，不過直到本世紀，拜名人豢養和社交媒體之賜，才躍居為最受歡迎的純種狗。(美聯社)

個頭小、耳尖尖的法鬥犬登記數量，遠超過一度最受歡迎的拉布拉多犬(5.85萬)，連續第三年奪冠。

美國在19世紀就引進法鬥犬，不過直到本世紀，拜名人豢養和社交媒體之賜，才躍居為最受歡迎的純種狗。