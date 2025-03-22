海洋戶口普查：2年增866個新物種 還有吉他形狀鯊魚

有毒的海蝸牛─螺旋捲管螺。(Ocean Census)

「海洋戶口普查」(Ocean Census)組織表示，自2023年成立以來進行十次海洋探險，目前已發現866個新物種，有吉他形狀的鯊魚、形狀像扇子的珊瑚、滿口魚叉牙齒會噴毒液的深海蝸牛等，而且數目持續增加中。

有線電視新聞網(CNN)報導，海洋戶口普查組織這個保護海洋生命全球聯盟本周第一次公布其最新主要發現，新物種是由潛水人員、有人駕駛潛水艇、遠距操控水下船隻所發現。

這項有十年歷史的專案旨在增進科學界對海洋深處的知識，填補現有的巨大空洞。埃塞克斯大學(University of Essex)珊瑚學者、海洋戶口普查主任研究員蜜雪兒‧泰勒(Michelle Taylor)表示，待發現的範圍可以說無限，目前發現的海洋生物可能只有一成。

泰勒表示，該專案目前已發現的物種，跨越多種分類，由鯊魚、剃刀魚屬，到腹足綱動物如蝸牛，以及她專攻的珊瑚都有。 在馬爾地夫水域發現的扇形珊瑚。(Ocean Census)

海洋戶口普查科學網400多個機構、800多名科學家進行研究，由水下3呎到3.1哩深處，都找到新物種。

泰勒對自己參與的新探險深具信心，認為會找到更多新物種。三天前才搜集到的珊瑚，她懷疑是前所未知的；她指出要由智利南部送去埃塞克斯大學耗時八天，發現地以往罕有人造訪。

泰勒專研珊瑚，她最愛的新發現物種之一，是一種優雅的八放珊瑚(octocoral)，它有八根觸鬚，比其他珊瑚都要柔軟、有彈性。

海洋戶口普查學者們在莫三比克、坦尚尼亞海岸外找到吉他鯊魚，它隸屬於琵琶鱝科(Rhinobatos)，形狀很獨特，展現既像鯊魚又像魟魚的特色。 東非莫三比克和坦尚尼亞海岸發現的吉他形狀鯊魚。(Ocean Census)

泰勒表示鯊魚種的數量在世上每一海洋都劇烈下降之中，所以能發現新種鯊魚真是很獨特。

另一項新探險發現的新物種有帽貝，這種軟體動物有圓錐形的殼；還有在挪威格陵蘭海水深1萬呎的地方，找到北極區海星。當地生物都在溫度變異極大的環境生存，由接近冰點的地方，但幾呎之外就有地熱噴泉，噴出溫度逾華氏572度的液體。