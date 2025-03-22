美鳥類數量50年來少一半 1/3需保育 艾氏煌蜂鳥等恐滅絕

懷俄明州的草原上， 一隻雄性艾草松雞(右)正展翅為異性表演著名的求偶之舞。近年來艾草松雞的數目由於棲地喪失而減少。(美聯社)

在13日最新公布的鳥類報告指出，國內幾乎所有棲息地的鳥類數量都在下降，約三分之一的鳥類亟需保育，包括艾氏煌蜂鳥(Allen's hummingbird)在內的鳥類若未及時保育，恐將就此消失。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，由「北美鳥類保育倡議」(North American Bird Conservation Initiative)主導，聯合多個科學與保育組織共同發表的「2025年美國鳥類狀況報告」(2025 State of the Birds)指出，在美國境內718種鳥類中，高達229種已被列為高度或中度保育關注物種，其中112種鳥類更達到「臨界點」，也就是過去50年來數量已驟減一半以上。部分物種，包括艾氏煌蜂鳥、三色黑鸝與尖尾沙鵐(saltmarsh sparrow)更面臨極度滅絕危險。

自1970年以來，美國草原鳥類數量劇降43%，罪魁禍首是農作物生產擴張、乾旱及棲地喪失。同時，乾旱、野火及外來物種入侵也造成旱地鳥類數量下降41%，即便是森林鳥類也因為林火抑制及工業伐木等行為造成棲地退化、數量普遍下滑。曾被視為保育成功的水禽，自2014年以來也因濕地與草原流失而減少20%。 愛阿華州一座公園裡雄踞枝頭的禿鷹幼雛。最新公布的鳥類報告指出，國內幾乎所有棲息地的鳥類數量都在下降，約三分之一1亟需保育。(美聯社)

報告表示，「種種跡象顯示，鳥類數量銳減的趨勢未見停歇，包括多種指標性鳥類在內，特別是昔日被譽為保育典範的鴨類族群，自1970年以來數量雖顯著回升，但近年來卻呈現反轉下降的趨勢。」

棲地消失、氣候變遷等因素早已令保育人士憂心忡忡，不過，內政部上個月一項決定更讓情勢雪上加霜。拜登政府原先一項法律意見要求能源產業對其工業活動，例如石油與天然氣鑽探、風力發電、營建等造成鳥類意外死亡負起責任，但內政部近日宣布暫緩該項法律意見，無疑為能源產業開了一道方便之門。

康乃爾大學鳥類學實驗室族群研究中心主任羅德沃德(Amanda Rodewald)指出，鳥類在維持健全的生態系統上扮演至關重要的角色。牠們可協助控制蟲害、散播種子並為植物授粉，進而促進作物產量並支撐生物多樣性。她表示，「長期的研究與無數證據都指出，鳥類是極佳的環境指標。牠們與人類同享同一個天地，若環境不利鳥類族群，無疑也是對我們不利。」

除了生態角色之外，賞鳥活動也為美國帶來2790億元經濟貢獻並創造140萬個就業機會，此外，與鳥類近距離接觸也被證實能有效減輕壓力以及促進心理健康，進一步突顯了鳥類對人類的重要性。