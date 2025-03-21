被要求回辦公室上班 Z世代開始絞盡腦汁「裝忙」

一名企業主表示，辦公室中的「裝忙」行為不但不會帶來任何實質性生產，而且會耗費人們很多精力。(路透)

隨著新冠疫情 結束、企業紛紛要求員工回到辦公室上班，許多「Z世代」員工開始面臨如何在老闆面前「裝忙」的窘境。

據財星雜誌(Fortune)報導，老闆們必須提防Z世代員工在辦公室「掩飾生產」(task masking)；亦即看起來好像很忙碌，實際上卻根本沒在工作，例如抱著筆記型電腦在辦公室不停走動，或常大聲地敲鍵盤，寫的卻都是和工作無關的內容。

隨著愈來愈多雇主要求員工回到辦公室工作，「裝忙」不僅是社群網站 上的新興趨勢，也是主管和人資單位實際觀察到的現象。

去年9月起，亞馬遜、高盛 (Goldman Sachs)、戴爾(Dell)、康泰納斯特(Condé Nast)和華盛頓郵報(Washington Post)等多家大型企業紛紛要求所屬員工每周進公司上班五天。

然而，年輕一輩的美國上班族，有一大部分人是在疫情期間實施居家辦公時進入職場的，如今被要求進辦公室上班，他們因此絞盡腦汁，想辦法「看起來很忙碌」。

一名企業主賈吉(Gabrielle Judge)接受衛報(The Guardian)採訪時表示，辦公室中的「表演工作」隨處可見，就連和同事聊天也包含在內。這些「裝忙」行為不但不會帶來任何實質性生產，而且會耗費人們很多精力。

賈吉說：「即使做的事情和居家辦公時沒有什麼不同，我們進入辦公室時也會感到非常疲憊，這是扮演一個角色所帶來的疲憊，是社會的疲憊。」

人力資源諮詢公司老闆格羅斯(Cierra Gross)則觀察到，每家公司都難免會有人試圖摸魚，而很多人可能認為工作績效不佳的員工更常以「掩飾生產」來假裝忙碌，但其實快速完成工作的高績效者也會這樣做。而老闆不惜一切代價要員工回到辦公室，主要是為了做秀。

可預期的是，隨著愈來愈多人使用AI人工智能工具分擔工作任務，員工將會有更多時間從事「掩飾生產」，像是在飲水機旁和同事聊天或進行假會議。

就目前而言，「裝忙」是員工與公司爭奪時間控制權的一種方式。

據網路媒體Wired報導，許多公司已將遠端監控員工的手段搬進辦公室：老闆可以利用新科技，包括動作、燈光強度和濕度感測器，監視特定房間和辦公桌的活動情形。

但對於高中時代就透過遠端學習完成學業的Z世代而言，他們早已習慣在家裡完成工作，認為必須進辦公室才能完成工作的想法早已過時。「掩飾生產」的裝忙行為就是這些年輕員工對於被強迫進辦公室的反抗，藉此質問雇主：聚在一起真有這麼重要嗎？