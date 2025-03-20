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逾10年臨終陪伴員 曝生活快樂祕訣避免抱憾

編譯廖振堯／綜合報導
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擔任臨終陪伴員十餘年的艾璐亞·亞瑟，幫助人們規劃和度過他們在世上的最後時刻。（取自領英網站）
擔任臨終陪伴員十餘年的艾璐亞·亞瑟，幫助人們規劃和度過他們在世上的最後時刻。（取自領英網站）

擔任臨終陪伴員（death doula）十餘年的艾璐亞．亞瑟(Alua Arthur)，幫助人們規畫和度過他們在世上的最後時刻，這份工作讓她領悟到一個讓人生更快樂、更充實的重要心法：每天都活得像是生命將結束。

CNBC Make It報導，亞瑟在作家賽門．席涅克(Simon Sinek)的「一點樂觀」(A Bit of Optimism)播客節目中表示，這是指優先專注在大多數人認為理所當然的生活小樂趣。這些小樂趣包括健康(能幫助你每天在世界上行動)、與周遭人群的關係。對亞瑟來說，她會吃更多美食而非擔心自己的體重、捨棄昂貴公寓並住更小的住所、接受他人幫助並抽出時間鍛鍊身體，「我還認為，我更清楚地表達自己的感受、更直面自己的脆弱。」

亞瑟原本在洛杉磯法律援助基金會任職，離開後進入臨終關懷工作，談到自己如何與職業倦怠、憂鬱症搏鬥，現在她是暢銷書作家，也創立洛杉磯臨終規畫和支持組織「Going With Grace」。

亞瑟說她辭去工作後休假了一段時間，去古巴旅行時在公車上遇到了一位年輕的旅伴，後者被診斷出患有子宮癌後正在環遊世界，亞瑟與她交談後了解到，自己正在過她不喜歡的生活。

旅行結束後，亞瑟的姊夫也被診斷罹癌，她在姊夫生命最後的兩個月一直支持他和姊姊，將自己的悲痛轉化為研究死亡和臨終關懷的動力。她在2019年一場研討會演講中表示，希望自己走到生命盡頭時，已充實豐富的活過，「用盡我的所有技能、天賦為他人服務。」

前臨終關懷工作者布朗妮．韋爾(Bronnie Ware)在她的書中寫道，人們在臨終時，往往希望自己能更早些重視健康、人際關係和幸福。她聽到最多的五種遺憾分別是：沒有勇氣過忠於自己的生活(活在他人的期望中)、太投入在工作中、沒有勇氣表達感受、未與朋友保持聯繫、不能放寬心讓自己快樂一點。

內科醫生恩格萊德(Shoshana Ungerleider)也表示為避免臨終抱憾，請謹記人生有限且不可預測，她建議均衡飲食、保持運動、避免吸菸和高風險活動。

每天都活得像是生命將結束，是指優先專注在生活小樂趣，包括抽出時間鍛鍊身體。（美聯...
每天都活得像是生命將結束，是指優先專注在生活小樂趣，包括抽出時間鍛鍊身體。（美聯社）

洛杉磯 古巴 憂鬱症

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