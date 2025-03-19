穿二手衣、剪折價券的CEO 節儉度日卻豪捐億元做慈善

工業與建築材料國際供應商Fastenal共同創辦人兼執行長基爾林生前極度節儉，穿二手西裝，只領低額薪水，捐款給學校與藝術團體卻總是慷慨解囊。(取自臉書／Winona BK5K)

上個月過世的工業與建築材料國際供應商Fastenal共同創辦人兼執行長基爾林(Bob Kierlin)生前極度節儉，穿二手西裝，只領低額薪水，出差住便宜旅館，捐款給學校與藝術團體卻總是慷慨解囊。

1990年代，Fastenal正值顛峰時期，基爾林領取年薪12萬，沒有分紅或股票選擇權，收入比Fastenal某些分店經理還少。基爾林從報章雜誌剪下折價券，花60元買二手西裝，出差不但住廉價旅館，還跟同事合住房間，出差期間餐費自理，不向公司報帳。

錢不用多 拒董事會加薪

基爾林的財務狀況並沒問題，公司成立以來的持股價值數億。董事會曾想幫基爾林加薪，但遭婉拒。

2002年，基爾林接受華爾街 日報訪問時說：「我生在一個從來沒有太多物質享受的家庭。」他說：「我們學會知足過日子，我從不覺得需要有很多錢。」1939年出生於明尼蘇達州威諾納(Winona)的基爾林，兒時在父親開汽車零件商店掃地，每次可獲5分錢。

威諾納企業總部裡，基爾林並沒有私人秘書，就連專屬停車位也沒有。總部辦公室裡絕大多數家具都是二手貨。

新任Fastenal執行長弗爾尼斯(Dan Florness)回憶說，1996年加入公司出任財務長之後不久，便陪同基爾林從威諾納到西岸拜訪投資客戶，很訝異不是買機票，而是清晨出發，一天開車16小時；出差期間，基爾林在漢堡王 (Burger King)吃午餐，住Super 8或類似的汽車旅館。

基爾林的節省不但是習慣，還基於原則。他曾說，節儉可以傳遞企業絕不浪費的訊息，對於有需要的器材設備，公司會挑選優質產品，但不會把錢花在分店辦公桌、家具或貨架上。

拒絕掛名 捐助教育藝術

樂善好施的基爾林捐錢給教育、藝術等用途，卻拒絕在建築物掛名。2006年6月，聖保羅先鋒報(St. Paul Pioneer Press)報導，基爾林的Fastenal持股價值約4億4000萬，但捐出1億給慈善團體與非營利機構，並拿自己的持股分給旗下員工當做禮物。