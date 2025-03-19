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退休成401(K)百萬富翁有祕訣 25歲起每月都要供款投資

編譯周靜芝 / 綜合報導
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專家建議401（K）保持多元、均衡的投資組合，並隨年齡調整資產配置。圖為行人路過紐約證券交易所。（美聯社）
專家建議401（K）保持多元、均衡的投資組合，並隨年齡調整資產配置。圖為行人路過紐約證券交易所。（美聯社）

財富管理顧問公司富達（Fidelity）在去年7至9月期間分析了美國超過2400萬個帳戶，發現約有54萬4000人的退休儲蓄401(K)已達百萬，創下新高；IRA百萬富翁也增加近5%，達到41萬8111人。富達表示，這些人能夠達到如此水準，是因為在職業生涯初期就開始儲蓄，且多年來持續供款。

雖然富達的調查發現有創紀錄的美國人已為退休存下百萬元，但一般人的儲蓄金額要低得多。在所有年齡層中，401(K)帳戶平均餘額為13萬2300元，存款最高的年齡層為65至69歲，達到25萬2800元。

2024年樂齡會(AARP)的一項調查發現，在50歲以上的美國人中，有20%沒有任何退休儲蓄。

雅虎財經網站報導，那些退休儲蓄超過百萬的人，往往是在職業生涯早期就開始努力邁向這個目標。隨著時間的積累，即使是小額供款也能發揮大作用，且投資時間越長，就越能享有複利效益。

例如若在25歲開始每月投資420元，而獲得7%的報酬率，那麼在65歲退休時，將擁有剛好超過100萬元。

艾比（Caroline Eby）是位年過50歲的金融工作者，她透露，儘管她的年薪從未超過8萬元，但她的退休儲蓄仍逐漸接近100萬元大關。

來自華府的艾比說，她從25歲開始儲蓄，當時她在製造業的年薪是2.2萬元；如果負擔得起，她每年都會將供款提高2%，最高紀錄約12%。

艾比表示，她一直單身、自己養活自己，她為30年前所做的決定感到高興與驕傲；就像每個人都告訴她的，「慢而穩最終才能贏得勝利」。

專家提醒，確保利用雇主提供的匹配(match)福利，並盡量避免提前從401(K)提取資金，以免支付罰款。

雅虎財經指出，專家也建議保持多元、均衡的投資組合，並隨年齡調整資產配置。

退休儲蓄超過百萬的人，往往是在職業生涯早期就開始努力邁向這個目標。圖為緬因州波特...
退休儲蓄超過百萬的人，往往是在職業生涯早期就開始努力邁向這個目標。圖為緬因州波特蘭一對情侶在公園遛狗。(美聯社）

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