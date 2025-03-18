地稅漲 退休族正搬離這些州和城市

天價房地產稅正驅使退休人士離開現居地。圖為住在維吉尼亞州費爾法克斯郡的卡特夫婦查看房子的地稅單。(路透)

一項新的分析發現，紐約市、費城與芝加哥等大都會區的天價房地產稅，正驅使退休 人士離開現居地，遷移至擁有房屋但不致陷入財務困境的地方。

房地產顧問公司John Burns執行長伯恩斯(John Burns)表示，地稅是項龐大的開支，尤其是對退休族而言；這也是一些州與地區有很多退休人口外流的原因。

地稅是依據房屋及其所在土地的價值計算；稅率金額因鎮、市、學區、郡及州而異。

紐約郵報報導，根據John Burns的資料，紐約州大部分地區以及鄰近的新澤西州與費城等地區的地稅率中位數介於1.75%至2%，甚至更高。東北部州情況稍好，麻州、康乃狄克州、新罕布夏州和佛蒙特州的地稅大多在1.25%至1.5%。

在中西部，伊利諾州是該地區地稅率最高的州，大部分地區的稅率在1.75%至2%，部分地區甚至超過2%。鄰近的威斯康辛州、愛阿華州、堪薩斯州與內布拉斯加州 的地稅也較高，多在1.25%至1.5%，少數地區超過此標準。

在南部，則以德州地稅最高，休士頓與聖安東尼奧部分地區稅率從1%至2%。另一方面，許多西部和南部州的地稅是全美最低，多在0.5%以下；這些州包括內華達、亞利桑納、猶他、科羅拉多、路易斯安納、阿拉巴馬、南卡羅來納、田納西以及西維吉尼亞的大部分地區。

John Burns副總裁波特(Chris Porter)指出，預計65歲以上的人口將持續遷離寒冷且價格昂貴的東北部與中西部，前往南部與西部尋找溫暖的天氣與更經濟實惠的住宅。

John Burns數據科學家甘迺迪(Ian Kennedy)指出，儘管佛羅里達州的地稅率並非美國最低，但仍持續蟬聯最熱門退休地點。

波特表示，純就退休人數移入來看，德州排名第二，其次是亞利桑納州；北卡羅來納州、賓州和加州也居前10名行列。波特特別提到南卡的默特爾灘(Myrtle Beach)也是退休的熱門地點之一，周邊地區稅率是東岸地區最低的。