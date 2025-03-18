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知名合唱團前主唱 在車裡生活3年 承認生活不易但不後悔

編譯廖振堯／綜合報導
女子節奏藍調合唱團En Vogue前主唱丹恩·羅賓森，11日在她的YouTube頻道上透露，她過去三年一直住在車上。(取自YouTube／Dawn Robinson頻道)
女子節奏藍調合唱團En Vogue前主唱丹恩·羅賓森，11日在她的YouTube頻道上透露，她過去三年一直住在車上。(取自YouTube／Dawn Robinson頻道)

90年代的經典女子節奏藍調(R&B)合唱團En Vogue前主唱丹恩·羅賓森(Dawn Robinson)，日前在她的YouTube頻道上透露，她過去三年無家可歸一直住在車上，不過她仍然正向面對處境。

羅賓森公開了她目前的生活狀況，稱2020年與父母同住後，她母親的「憤怒」是她決定離開家並躲進車裡的真正原因。「原本生活很美好，直到後來一切都不再如此。我愛我的媽媽，但她變得非常易怒，她把很多憤怒都發洩在我身上。我一直是她的目標，我當時覺得我無法再應付這種情況。」

羅賓森說她的經紀人曾好心地說可以暫時去他洛杉磯的家暫住，到了後才發現居然沒有給她房間，最後她只能去旅館住一晚。她最終在這家旅館住了八個月，在這期間她開始研究以車為家的生活。「我喜歡我所看到的一切。我認為我可以做到。」

羅賓森也談到她與家人緊張的關係，承認她與她的兩個手足關係疏遠。而現在的環境讓她感到自由，「我當時的感覺是，『哇，這太不一樣了。』我感覺就像是在參加露營旅行。」她補充說她有健身房會員資格，可以使用健身房的淋浴設施來盥洗。

不過住在車上有些時候不太順利。羅賓森形容這段時間的獨處彷彿是進入「靈魂的黑夜」，與家人和朋友分離，她雖然想念每個人，但是這是「她必須做的」。她說因為車子老了，隔熱不太好，得自己買材料回來安裝，下雨的時候也有點問題；還有日復一日都要處理收納床鋪等瑣事。

她承認自己的生活狀況並不尋常，但表示並不後悔，稱很多名人都睡過車裡。她也說不想尋求粉絲同情，「就像我說的，我正在認識自己是誰。我正在學習作為如何作一個人、一個女人。」

她也引用社會工作學者布芮尼·布朗(Brené Brown)的話說：「展露脆弱的一面並不是軟弱，事實上是勇敢的，因為你不知道後果卻依然挺身面對。」

羅賓森是En Vogue合唱團的創始成員之一，該團體在1989年成立，從1991年到1997年六次入圍葛萊美獎，賣出數百萬張唱片。

圖為En Vogue合唱團三名成員(從左至右)辛蒂 ．赫蓉、丹恩．羅賓森和特芮．...
圖為En Vogue合唱團三名成員(從左至右)辛蒂 ．赫蓉、丹恩．羅賓森和特芮．艾莉絲，2018年5月連袂出席拉斯維加斯舉行的告示牌頒獎典禮。(路透)

洛杉磯 葛萊美 YouTube

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