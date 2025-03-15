腦癌女童美國出生 與無證父母遣返墨 川普政府被指「失人性」

一名患有腦癌的10歲德州女童的父母是無證移民面臨遣返。女童雖有美國公民身分，但父母決定帶著她和其他孩子一起接受遣返回墨西哥。 圖為美墨邊境。(路透)

MSNBC新聞頻道13日報導，一名患有腦癌的10歲德州 女童2月初前往急診途中，全家遭到海關與邊境 保護局(CBP)盤查。女童為美國出生的美國公民，父母則是無證移民；他們當場被拘留且面臨遣返。如果讓孩子留在美國，家長恐將喪失監護權，女童父母決定帶著五個孩子一起接受遣返，回到墨西哥 ，僅幾個小時全家就被載到美墨邊境。「德州民權計畫」(Texas Civil Rights Project)正設法協助女童返美就醫。

女童去年被查出患有腦癌之後，至少五次從位於德州葛蘭德河(Rio Grande)的住家前往休士頓看醫生，經過海關與邊境保護局檢查哨時只要出示律師函與醫生證明，不曾遇到問題。女童不久之前開刀移除腦部腫瘤，今年2月初狀況危急需要看急診，檢查哨人員卻以資料不齊全為由逮捕女童父母。委任律師表示，女童雙親都沒有犯罪前科。

當時車上還有女童的四名兄弟姊妹，年齡分別為15歲、13歲、8歲與6歲，所有孩子只有一人不是美國公民。在沒有授權委託書(power of attorney)或事先安排監護權委託的情況下，無證移民如果把孩子留在美國，恐將失去監護權，孩子則被安排寄養(foster care)，日後難以團圓。女童父母決定全家一同接受遣返。

女童母親未具名接受國家廣播公司(NBC)專訪時說，被帶到拘留中心之後，女兒與她跟丈夫、兒子被隔開，幾個小時之後，海關與邊境保護局幹員就把全家人載到邊境。她說，遣返到墨西哥之後先住在庇護中心，後來找到房子住，但當地經常發生美國公民遭綁架事件，孩子們常擔驚受怕到不敢入睡。她說，她與丈夫在2013年從墨西哥來到美國，落腳德州希望追求更好生活，從事各種工作賺錢養家。

她表示，除了女兒，15歲的兒子也患有長QT症候群(Long QT syndrome)的心律不整問題，若得不到妥善處理，可能有生命危險，但兄妹兩人在墨西哥都無法看醫生。

「國會拉丁裔黨團」(Congressional Hispanic Caucus，CHC)12日在社群網站X發文指出，這起事件堪稱川普政府「秀下線新低點」(a new low)，「失去所有人性」。