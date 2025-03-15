WSJ：墨西哥毒梟透過中國掮客洗錢 還用低廉佣金在美搶客

2022年緝毒局探員在某次行動中所查獲的芬太尼藥丸。(路透)

華爾街 日報(WSJ)引述美國官員的說法報導，中國地下金融業者正以低廉佣金，為墨西哥 芬太尼販毒集團洗錢。

華爾街日報引述多名美國調查人員的說法，中國地下金融體系中的跨國資金掮客，過去多半為移居美國的華裔 社群服務，透過地下管道將中國國內的現金轉到美國，近期則轉型為強效合成鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)毒梟與其他犯罪組織賣命，將在美販毒所得送出國境，成為跨國洗錢產業鏈中的一環。

跟監調查2年 起訴24人

報導中提及2022年10月發生在加州聖蓋博(San Gabriel)的一起案例。美國緝毒局(Drug Enforcement Administration)探員透過長期電話監聽得知，一個名叫張賽(Sai Zhang，音譯)華裔嫌犯所主導的洗錢集團安排「信差」與毒梟碰面取款。

緝毒局探員。(美聯社)

DEA探員發現一名駕駛藍色瑪莎拉蒂跑車的女子，在市場與一名開著白色貨卡的運毒車手碰面，兩人短暫交談後，車手將裝有30萬美元的黑色袋子放進跑車後座。

調查人員繼續跟蹤跑車至一處民宅，隨即展開攻堅。當場查獲來自各地販毒所得的現金正在當場進行分裝，準備轉交給他人。

法庭紀錄顯示，警方當時逮捕的嫌犯包括一名攜帶2萬5000美元現金正要離開民宅的駕駛，以及本案主謀張姓嫌犯等多人，全部以洗錢、無照經營轉帳業務與協助運送毒品等罪名起訴。

整個調查行動在2024年結束，共有24人被起訴。檢察官表示，該名中國掮客為墨西哥毒梟集團Sinaloa洗錢總金額達到5000萬美元。

地下金融體系 趁勢興起

如何將在美販售芬太尼所得轉至生產國是毒梟的一大考驗，大部分必須透過收取高額佣金的中間人處理，透過哥倫比亞披索的轉帳因此形成黑市匯率。美國官員指出，如今中國洗錢業者也要分一杯羹。

中國一家銀行的行員正在清點人民幣存款。(路透)

這套特殊洗錢模式在三地各有背景。長期以來中國政府為避免資金外流實行嚴格外匯管制，一般民眾每人每年僅可兌換相當於5萬美元的等值外幣。近年由於經濟放緩房股下跌，將現金資產移轉他國就成為中國富人保值之道。美國官員指出，連結至芬太尼市場的地下金融體系於是趁勢興起。

中國的洗錢鏈在美國取得墨西哥毒梟在美營運所得，另一邊，透過微信在中國境內尋找需要在美使用現金者。其交易方式為，中國客戶將人民幣匯入在中國的指定帳戶，即可在美取得現金以應付購屋、房貸與購買汽車等需求。而這些現金就是由毒梟的資金支付。

而另一方面，存進中國境內銀行帳戶的現金，則用於購買芬太尼原料或其他中國製產品銷回墨西哥，形成一條龍式的產業循環。

美國官員指出，芬太尼毒販的收入得以無縫接軌洗白，但使用轉帳服務的中國人士則未必知道金流過程。

官員指出，中國掮客願意承擔較多風險，在美取得美金後，無須等待冗長商務過程結束，即可透過信用向毒梟支付披索。

前緝毒局探員、目前擔任私家偵探社Nardello & Co.總經理艾班(Chris Urben)指出，過去哥倫比亞洗錢掮客收取總金額7%到10%的佣金．但由於中國掮客向墨西哥毒梟與中國轉帳者兩頭同時收取佣金，因此極具價格競爭優勢。他表示曾在紐約地區見過中國掮客甚至僅收取1%到2%。所以一夕之間，全美各地毒梟紛紛移轉向中國業者接洽服務。

緝毒局歷年打擊販毒集團行動中所查獲的不同國家貨幣，顯示毒梟業務的國際化。(美聯社)

芬太尼危機 都怪中國？

美國緝毒局華府地區主管佛蓋特(Jarod Forget)曾表示，美國的芬太尼危機始於中國，如今也要在中國結束。