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海貍鼠等入侵物種危害環境 官方鼓勵多吃

編譯盧炯燊／綜合報導
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海貍鼠入侵美國灣(墨西哥灣)沿岸、大西洋沿岸及太平洋西北部的沼澤地。據稱海貍鼠的肉精瘦，味道溫和，味道像兔肉。(美聯社)
海貍鼠入侵美國灣(墨西哥灣)沿岸、大西洋沿岸及太平洋西北部的沼澤地。據稱海貍鼠的肉精瘦，味道溫和，味道像兔肉。(美聯社)

美國魚類和野生動物管理局(FWS)在2月底的全國入侵物種宣傳周公布一份名單，鼓勵民眾多吃，以限制牠們對生態造成的傷害。

FWS的宣傳說，「入侵物種在競爭中勝過本土野生動物，破壞棲息地，擾亂生態系統。與其抱怨不如把牠們放到菜單上」，同時強調食用這些物種是保護本地野生動物的方式之一。

列在名單內的主要是鬣蜥、囓齒動物、魚及野豬等。既然要將之成為餐桌上的佳餚，因此該機構特別強調，「這些物種非常美味」。

名單內還包括海貍鼠(Nutria)，牠又稱美洲巨水鼠、河貍鼠、貍獺、沼貍，是大型的草食性半水生嚙齒目哺乳類動物，原產於南美洲。現已入侵美國灣(墨西哥灣)沿岸、大西洋沿岸及太平洋西北部的沼澤地。

FWS說，海貍鼠的肉精瘦，味道溫和，味道像兔肉，想吃的話可以嘗試秋葵濃湯(gambo)食譜。

綠鬣蜥(Green iguana)，原產於中美洲和南美洲，正入侵佛州及其他溫暖的州份，牠吃掉佛州的本地植物及破壞海堤。FWS說牠的肉因味道溫和而常被稱為「樹雞」。

蛇頭魚(Snakehead fish)也是榜上有名，其實牠是廣東及香港人最愛的魚類，稱之為「生魚」。

FWS說蛇頭魚是一種掠食性及具攻擊性魚類，擔心牠可能會勝過或甚至取代本土的魚類。該機構指牠肉質緊實、潔白、肉呈片狀，味道鮮美。

另外是鳙魚、鰱魚、黑鯉和草魚，這些魚類原產於東亞，現時在美國中西部和東南地區的多條河流、湖泊中發現了牠們蹤影，有些還堵塞了下水道。

FWS曾在多個州開展密集的清除行動，但沒久又迅速繁殖起來。在亞裔美食家嘴裡，這些魚類都很美味可口，在亞洲超市的售價也不便宜。

至於野豬，肉質較商店出售的豬肉更瘦，味道更濃郁。野豬肉可以製成煙燻烤肉、碎肉豆子湯、漢堡、玉米餅或義大利麵上的野豬肉醬。

FWS指出，許多州都鼓勵獵殺野豬，這樣不僅可以享受一頓美食，還可為保護本地物種作出貢獻。

原產於東亞的鯉魚在美國中西部和東南地區的多條河流、湖泊中繁殖，有些還堵塞了下水道...
原產於東亞的鯉魚在美國中西部和東南地區的多條河流、湖泊中繁殖，有些還堵塞了下水道。圖為研究船施放電流，使得大批亞洲鯉魚從伊利諾河跳出水面。(美聯社)

佛州 墨西哥灣 義大利

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