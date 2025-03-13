公寓瓦斯改電磁爐？更健康環保

紐約公寓大樓管理委員會的財務主管雅克，喜歡插頭插進普通插座就可用的電磁爐。(美聯社)

紐約市 一棟有1500單位的合作公寓大樓多年來常要處理瓦斯漏氣，解決方法往往是把整棟樓的瓦斯都關掉，使得住戶可能長達數月無法用爐灶，直到瓦斯管線完成昂貴的修理。最近獲知加州 公司Copper研發出插頭插進普通插座就可用的電磁爐灶台和烤箱，住戶馬上躍躍欲試。

公寓大樓管理委員會的財務主管雅克(Ed Yaker)示範插入120瓦特普通插頭即可用的四口電磁爐功效，煮一夸脫(約946cc)的水，兩分鐘就開了。改用這種電磁爐，不像其他電爐，不用花好幾千塊錢，請有執照電器師傅改換成240瓦特的電線、插座，他說，「這種爐子是不是該成為新趨勢？那還用問！」

Copper電磁爐的另一好處是，「智慧電池」會在電費 非尖峰時刻自動充滿，避開尖峰時段的電費。不過該爐並不便宜，雅克買時原價6000元，靠聯邦政府的清潔能源抵稅降至4200元。現在紐約市住房局簽約買1萬台，最高價格為3200元。

美國有4700萬戶使用瓦斯爐，會釋出二氧化氮等廢氣，增加氣喘病的風險，苯(benzene)的毒性甚至會致癌。

史丹福大學環境科學家捷克森(Rob Jackson)鑽研用瓦斯爐煮飯對環境的汙染問題。他說，「你不會站在汽車尾部，呼吸排氣管排出的廢氣吧，可是美國偏偏就有將近5000萬戶人家，天天站在瓦斯爐旁，吸進同樣的廢氣。」

他說，他還沒展開這方面的研究之前，也是用瓦斯爐煮飯。每次打開瓦斯爐，看著廢氣含量幾乎立刻上升，「這就夠讓我趕快換成」電爐了。

住宅公寓大樓裡面，煮飯、燒開水、暖氣都對氣候變遷造成影響，若從燒瓦斯改為用電，負面效應會減很多。

從能源效能的角度看，瓦斯火焰的熱氣約一半消失在屋裡，電爐的熱能效率可達80%，電磁爐的熱能效率更達90%，因為它僅在爐面接觸鍋子的地方有熱氣。