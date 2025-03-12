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播報洋基球賽 西姆斯72歲驚喜圓夢 且獲名人堂提名

編譯廖振堯／綜合報導
西姆斯(右)為西雅圖水手隊擔任18年的電視主播報員後，在72歲這年實現夢想，成為洋基隊電台主播報員。圖為西姆斯去年在西雅圖與搖滾樂團Pearl Jam吉他手麥克里迪合影。(美聯社)
西姆斯(右)為西雅圖水手隊擔任18年的電視主播報員後，在72歲這年實現夢想，成為洋基隊電台主播報員。圖為西姆斯去年在西雅圖與搖滾樂團Pearl Jam吉他手麥克里迪合影。(美聯社)

大多數人可能終其一生都找不到志業，或無法實現夢想中的職涯。戴夫‧西姆斯(Dave Sims)卻很清楚自己的夢想是什麼：在職棒大聯盟(MLB)的紐約洋基隊擔任主播報員，而他終於在72歲時實現這個夢想。

CNBC Make It報導，西姆斯2007年開始為西雅圖水手隊(Mariners)擔任了18年的電視主播報員，他以為這就是他職業生涯的最大亮點，實現播報員的最高目標，不想竟能更上一層樓成為洋基隊的電台主播報員；更添榮譽的是，這個經歷最近獲得了美國職棒名人堂(The National Baseball Hall of Fame)年度轉播獎的提名。

西姆斯表示，就算他現在就退休，他也會「非常自豪」於這50年的職業生涯。「這份工作讓人興奮，作為一個在費城長大的非裔小孩，你不會想到最後會成為某支大聯盟球隊的主播報員吧」。

不過這並非西姆斯的職涯終點。傳奇洋基播報員「洋基之聲」、85歲的史特林(John Sterling)2024賽季引退時，他播報的紐約電台WFAN找上西姆斯接棒，讓他簡直不敢相信。

西姆斯笑著說，「前幾天我和一個朋友聊天，講到如果有人寫信給八歲的西姆斯，告訴他『你長大後會成為洋基隊的播報員』，我可以想像他的回答會是『絕對不可能、沒有機會、你瘋了嗎？』」

西姆斯沒想到要等待這麼長的時間才能再創職涯高峰，但他的興奮之情依然高昂，「我喜歡棒球帶來的刺激，我也熱愛這份工作。在我這個歲數，還能出現這個機會，真是太了不起了。我非常感激。」

西姆斯感覺自己現在還很健康，儘管年逾古稀，他還是經常上健身房、照顧身體健康，或用他的話來說：「你還行的時候，盡可能地從柳橙榨出汁來」。他告訴CNBC，未來幾年轉播洋基隊的比賽可能比他60多歲時轉播水手隊還容易，因為西雅圖的地理位置意味著水手隊比大多數其他大聯盟球隊要多飛數千哩。如洋基隊本季總飛行哩程約3萬2000哩，而水手隊將飛行超過4萬4600哩。

西姆斯說，很多像他這個年紀的男人都會說「天哪，我巴不得趕快退休」，不過西姆斯想說的卻是「我迫不及待地想大展身手。」

西姆斯接替傳奇洋基播報員史特林。圖為史特林去年4月在洋基球場舉行的退休儀式中，獲...
西姆斯接替傳奇洋基播報員史特林。圖為史特林去年4月在洋基球場舉行的退休儀式中，獲頒繡上他轉播過5631場球賽數字的球衣。(美聯社)

洋基 退休 西雅圖

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