收據留歧視字眼女客慘被公司開除 餐廳員工獲募資3萬元

俄亥俄州的前房地產經紀人Stephanie Lovins日前在一間墨西哥餐廳用完餐後留下歧視文字，事後被公司開除。(翻攝GoFundMe網站)

俄亥俄州一名女子日前到墨西哥餐廳用餐，沒想到她用完餐後不但沒給小費 ，還在簽單上寫種族歧視 的文字；餐廳店員將簽單貼上網後引發軒然大波，該名女子被網友肉搜出是21世紀房地產（Century 21）的員工洛文思（Stephanie Lovins），洛文思事發後被解雇，還有網友在網路上替那位沒收到小費的服務生發起募款，目前已募到超過2萬元。

紐約郵報（New York Post）報導，洛文思2日晚間到Cazuelas墨西哥餐廳用餐，帳單金額為87.84元，但她拒給小費，在小費欄寫「零元，你爛透了」(Zero, you suck)，在簽名欄上寫「我希望川普把你驅逐出境」(I hope Trump deports you)；餐廳員工將這張收據貼到臉書。

該張照片引發網友瘋傳，有人根據簽單上的姓名肉搜，發現是21世紀房地產的房地產經紀人洛文思，她已任職27年。

眼看事情鬧大，洛文思到臉書上一個當地社群聲稱自己的信用卡遭人盜用，她說這件事傳開後她收到許多私訊，但她只想確保銀行已收到她的通報，堅稱這是一起詐騙事件，並謝謝關注者在她處理事情時的耐心。然而，餐廳的行銷經理奧里比奧（Fabio Oribio）在調閱監視器後，確定是洛文思親自寫下了這則留言。

21世紀事後發布聲明，表示已開除洛文思，聲明提到他們已經瞭解的情況，仇恨在21世紀內無立足之地，他們會嚴正地處理此事；在調查事件與聯絡當事人後，由於所有隸屬於21世紀品牌的公司都是獨立營運，他們確認該經紀人已不再與21世紀相關」。

餐廳也在社群媒體上發布聲明，聲援該位名為里卡多（Ricardo）的服務生。聲明提到，里卡多是合法美國公民，他們相信尊重、容忍和接受的力量，近期一位夥伴遇到不可接受的狀況，他們嚴正反對任何形式的歧視，也說洛文思用餐那天是個平凡的周日，餐廳客人多，所以出餐時間可能長了一點，但不確定洛文思寫那些文字的真正原因。

有網友在GoFundMe網站上為里卡多發起募款，名為「仇恨在此沒有立足之地」，呼籲大家給里卡多他應得的小費，截至8日已募到3.2萬美元。

自從總統川普提到他的執政中最優先任務是將無證外國人士大規模驅逐出境後，國內的緊張情勢就逐漸升高。