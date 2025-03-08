北美日光節約時間3/9實施 凌晨2時記得調快1小時

2025年北美日光節約時間自9日起實施，記得當天凌晨2時將時間調快一小時為3時。(美聯社)

2025年北美日光節約時間 在9日開始實施，記得當天凌晨2時將時間調快一小時為3時。有WiFi連接的電子計時器，如手機和電腦，屆時多數會自動調整。「失去」的這一小時，等到11月2日會「補還」給你。

時間「前跳」一小時，表示9日太陽下山晚一小時，升起也晚一小時。8日大家入睡時，心理要有準備，這一夜會「少睡」一小時。

美國之外，還有哪些國家也實施日光節約時間？主要在歐洲，例如法國、義大利、西班牙、德國 、英國和瑞士。加拿大和澳洲有些地方也實施，非洲唯一實施的國家是埃及。

美國不是全境實施。規劃時區的運輸部說，夏威夷和亞利桑納州多數地區都不採行日光節約時間。海外領地如薩摩亞、關島、北馬里亞納群島、波多黎各和維京群島也不實施。

日光節約時間是誰「發明」的？一般認為是開國元勳富蘭克林于1784年提出的，因為他在巴黎日報上寫了一篇諷刺性的文章，安慰早起的人必有所獲。

費城的富蘭克林研究所卻把功勞歸於紐西蘭昆蟲學家哈德遜(George Hudson)在1895年的建言：把時針往前撥兩小時，下班後他採集昆蟲樣本的時間就更多。

也有人歸功於英國建商魏雷特(William Willet)於1907年的建言：春季時間往前調，起床時間會更早，日照時間長，可以節省能源、減少車禍、人更活躍。

德國是第一個全面實施日光節約時間的國家，而且是在一戰時的1916年，目的就是節約燃料。歐洲國家紛紛跟進，美國也於1918年開始「善用日光節省能源。」3月第二個周日到11月第一個周日實施，則是小布希 總統任內規定的。