我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大多倫多酒吧發生槍擊 至少12人受傷 槍手在逃

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

黨內反對聲音大…白卡服務7200萬人 共和黨砍得了?

編譯廖振堯／綜合報導
眾院共和黨人計畫大幅縮減聯邦政府支出，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫恐成為刪減目標、危及數千萬依賴白卡的低收入及身障人士。由於潛在影響巨大，共和黨內也出現反對聲音。(美聯社)
眾院共和黨人計畫大幅縮減聯邦政府支出，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫恐成為刪減目標、危及數千萬依賴白卡的低收入及身障人士。由於潛在影響巨大，共和黨內也出現反對聲音。(美聯社)

眾院共和黨上月25日通過預算大綱，主軸為大幅縮減聯邦政府支出，其中眾院能源暨商業委員會(House Energy and Commerce Committee)監管的聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)恐成為刪減目標、危及數千萬依賴白卡的低收入及身障人士。由於潛在影響巨大，共和黨內也出現反對聲音，砍預算之路可能不會那麼順利。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，預算條文中雖未直接提及白卡，但該委員會須在未來十年中刪減總額8800億元的項目，省下的資金將用於延長川普總統2017年實施減稅政策，該政策將於今年年底到期。專家表示，共和黨必須大幅削減白卡支出才能實現這一目標，因為白卡是聯邦政府最高的支出之一，每年花費超過6000億元。

由於川普競選時承諾會保留俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)，因此幾乎只有白卡受到威脅。白卡主要服務對象為低收戶，但也涵蓋部分長者、孕婦和身障人士，總共約7200萬人。

當「可負擔健保」(Affordable Care Act)擴大白卡覆蓋範圍時，聯邦政府承諾為各州支付至少90%的總費用；若撥款減少，各州將負擔更大比率。許多州可能難以承受，只能選擇是否縮小覆蓋範圍、削減資格、削減給付率。

共和黨領袖認為，預算削減將消除白卡的詐欺情況。眾院議長強生(Mike Johnson)2月26日表示，他們不會削減白卡的福利，會照顧合法受益者，「我們將減少詐欺、浪費和濫用，這才是我們要節省經費的地方。」

即使如此，這在共和黨內已招致許多反對，如加州眾議員瓦拉道(David Valadao)、阿拉斯加州參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)；十多名明尼蘇達州共和黨議員致信川普，警告「削減幅度過大將難以控制」。內華達州共和黨州長隆巴多(Joe Lombardo)也致信國會稱，「擬議的削減措施，將危及人命。」阿拉斯加州州參議會共和黨領袖、同時也是護士的吉塞爾(Cathy Giessel)也說，這是「巨大的擔憂」。民主黨亦警告後果可能很嚴重。

白卡 共和黨 阿拉斯加州

上一則

打擊反猶活動 國務院首次吊銷外國大學生簽證

下一則

北美日光節約時間3/9實施 凌晨2時記得調快1小時

延伸閱讀

川普政策又轉彎 對加墨關稅暫緩課徵至4/2

川普政策又轉彎 對加墨關稅暫緩課徵至4/2
誰贏得2020總統大選？川普用人唯「忠」 面試有必考題

誰贏得2020總統大選？川普用人唯「忠」 面試有必考題
日經亞洲：台灣補貿易失衡 恐被迫增加對美軍購

日經亞洲：台灣補貿易失衡 恐被迫增加對美軍購
川普稱與習近平關係好 要大家別再說新冠是「中國病毒」

川普稱與習近平關係好 要大家別再說新冠是「中國病毒」

熱門新聞

(美聯社)

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

2025-03-05 11:50
一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
西南航空客機，示意圖，非文中班機。(美聯社資料照)

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

2025-03-06 14:02
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

2025-03-05 11:10
原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳差點出大包，多虧機警的「第三名行員」發現並攔下匯款。(路透)

花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

2025-02-28 02:30
據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

2025-03-07 18:55

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對