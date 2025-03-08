黨內反對聲音大…白卡服務7200萬人 共和黨砍得了?

眾院共和黨人計畫大幅縮減聯邦政府支出，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫恐成為刪減目標、危及數千萬依賴白卡的低收入及身障人士。由於潛在影響巨大，共和黨內也出現反對聲音。(美聯社)

眾院共和黨 上月25日通過預算大綱，主軸為大幅縮減聯邦政府支出，其中眾院能源暨商業委員會(House Energy and Commerce Committee)監管的聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )恐成為刪減目標、危及數千萬依賴白卡的低收入及身障人士。由於潛在影響巨大，共和黨內也出現反對聲音，砍預算之路可能不會那麼順利。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，預算條文中雖未直接提及白卡，但該委員會須在未來十年中刪減總額8800億元的項目，省下的資金將用於延長川普總統2017年實施減稅政策，該政策將於今年年底到期。專家表示，共和黨必須大幅削減白卡支出才能實現這一目標，因為白卡是聯邦政府最高的支出之一，每年花費超過6000億元。

由於川普競選時承諾會保留俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)，因此幾乎只有白卡受到威脅。白卡主要服務對象為低收戶，但也涵蓋部分長者、孕婦和身障人士，總共約7200萬人。

當「可負擔健保」(Affordable Care Act)擴大白卡覆蓋範圍時，聯邦政府承諾為各州支付至少90%的總費用；若撥款減少，各州將負擔更大比率。許多州可能難以承受，只能選擇是否縮小覆蓋範圍、削減資格、削減給付率。

共和黨領袖認為，預算削減將消除白卡的詐欺情況。眾院議長強生(Mike Johnson)2月26日表示，他們不會削減白卡的福利，會照顧合法受益者，「我們將減少詐欺、浪費和濫用，這才是我們要節省經費的地方。」

即使如此，這在共和黨內已招致許多反對，如加州眾議員瓦拉道(David Valadao)、阿拉斯加州 參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)；十多名明尼蘇達州共和黨議員致信川普，警告「削減幅度過大將難以控制」。內華達州共和黨州長隆巴多(Joe Lombardo)也致信國會稱，「擬議的削減措施，將危及人命。」阿拉斯加州州參議會共和黨領袖、同時也是護士的吉塞爾(Cathy Giessel)也說，這是「巨大的擔憂」。民主黨亦警告後果可能很嚴重。