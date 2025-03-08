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去年3100萬人背740億醫療債 逾50歲者半數借3000元以上

記者胡玉立／綜合報導
高昂的醫療費用已成為美國全民的負擔；過去一年，全國有3100萬人借錢支付醫療費用，相當全國人口的12%。(美聯社)
高昂的醫療費用已成為美國全民的負擔；過去一年，全國有3100萬人借錢支付醫療費用，相當全國人口的12%。(美聯社)

非營利醫療費用研究機構「西區健康」(West Health)與蓋洛普民調(Gallup)3日公布的調查顯示，過去一年，全國有3100萬人借錢支付醫療費用，相當全國人口的12%。去年醫療債務累計達740億元；58%的人擔心若出現重大健康問題，將背負醫療債務。

川普政府和國會為削減聯邦支出，已將目標朝向聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，西區健康總裁賴許(Tim Lash)指出，「醫療費用仍是美國家庭和經濟的沉重負擔；消費者擔心這種變化可能對醫療債務產生影響。」

西區健康自2018年起，持續與蓋洛普合作，資助有關醫療品質、平價醫療、公平性和可及性等主題的調查。

5日公布的調查發現，18%的18至29歲人群表示過去一年曾借錢付醫療費，9%的50至64歲成年人和2%的65歲以上成年人表示，過去這一年曾借錢支付醫療費用。

儘管老年人面臨醫療費用困擾的比率較少，但他們需要負擔的醫療費用比年輕人高很多。調查顯示，50歲以上因醫療目的而借款者，有一半需要3000元以上來支付醫療費用；18歲至29歲青年的醫療開銷較低，平均借款300元支付醫療費用。

賴許表示，人們「為了獲得醫療服務，負債累累」，同時「被迫在假期和房租之間做出權衡」。

調查發現，不分年齡、性別、種族和收入群體，都存在對醫療債務的擔憂和焦慮。逾六成非裔和西班牙裔成年人對醫療債務有點或非常擔心，比率略高於白人；約62%女性擔心醫療債務，男性比率僅為54%。

工薪階層家庭更可能擔心醫療債務。家庭收入介於2萬4000元到4萬8000元之間者，最有可能擔心醫療債務；其中有69％的人表示，他們有點或非常擔心無力負擔醫療費用。即使是高收入家庭也不能免於擔憂；家庭收入逾18萬元的成年人有四成擔心醫療債務。

該調查是在去年11月進行了一星期，調查對象為美國50個州和華府共3583人。

調查顯示，全美50歲以上因醫療目的而借款者，有一半的人需要3000元以上來支付醫...
調查顯示，全美50歲以上因醫療目的而借款者，有一半的人需要3000元以上來支付醫療帳單。(美聯社)

醫療費 民調 醫療補助計畫

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