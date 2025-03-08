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國會預算處：預算要達標 須砍白卡、紅藍卡經費

記者顏伶如／綜合報導
紐約蒙特費歐羅醫學中心內的聯邦醫療補助計畫辦公室。(美聯社)
紐約蒙特費歐羅醫學中心內的聯邦醫療補助計畫辦公室。(美聯社)

非黨派機構「國會預算處」(Congressional Budget Office，CBO)5日公布報告指出，共和黨如果要達到未來十年至少降低1.5兆元預算的目標，勢必要刪減俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)以及「紅藍」卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。

川普總統與共和黨國會議員推動延長川普第一任內的2017年減稅法案，法案延長讓政府負擔增加近5兆，但在同一期間鞏固邊境安全、大規模遣返無證移民、國防投資等項目，累計新增花費卻要數百億元。如果要在避免國債飆升的前提下完成目標，共和黨不得不為了新增支出尋找可以刪減的現有預算。

川普曾說共和黨絕不會砍三大社會安全網計畫—社安金、紅藍卡與白卡，不過眾院上周通過共和黨版本法案裡，要求眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)找出未來十年能夠刪減總額8800億元的計畫項目。國會預算處報告指出，除非刪減紅藍卡、白卡或兒童健康保險計畫(Children's Health Insurance Program，CHIP)經費，共和黨降低預算的目標便無法達成。

華盛頓郵報分析，紅藍卡、白卡或兒童健康保險計畫預算都在眾院能源暨商務委員會管轄範圍，經費總額雖達3810億元，但超過半數來自收費，即使委員會把三大計畫預算全刪，最多也只能省下1350億元，遠低於8800億元的目標。

眾院預算委員會民主黨資深成員、賓州聯邦眾議員鮑以爾(Brendan Boyle)說，國會預算處分析報告證實民主黨過去這段期間不斷提出的警告，那就是「共和黨對於預算撒謊」。

鮑以爾表示，共和黨提出的預算計畫將迫使白卡出現美國史上最大規模的經費刪減，只為了把錢挪出來讓億萬富豪獲得減稅，「這是對中產階級的徹底背叛，民主黨將抗爭到底」。

眾院共和黨團「國會西語裔會議」(Congressional Hispanic Conference)成員上個月致函眾院議長強生(Mike Johnson)，對於白卡經費恐遭刪除表示關切，呼籲共和黨在降低預算的同時要信守承諾，確保社會安全計畫不要受到牽累。

國會預算處公布報告指出，共和黨如果要達到未來十年至少降低1.5兆元預算的目標，勢...
國會預算處公布報告指出，共和黨如果要達到未來十年至少降低1.5兆元預算的目標，勢必刪減白卡及紅藍卡預算。(美聯社)

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