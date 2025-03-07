內華達貝克村發起搶救夜空 禁黑夜駕車經大片鄉村地帶

大多數美國人生活在光害汙染下。內華達州居民計畫，不僅搶救該州的夜空，更希望引起全國民眾保護肉眼瞧得見銀河的夜空。國家公園局指出，全國只有猶他、德州、新墨西哥及愛達荷州部分地區能享受那種夜空景象。(美聯社)

全美各地夜間星空景象因為光害，正在快速消失，內華達州 僅100居民的貝克村(Baker)有20人發起聯合行動，希望該地區能獲指定保有黑漆漆的夜空；內華達州居民正在設想各種新穎方式，籌款保護黑夜不致於消失，例如在禁止黑夜駕車駛經大片鄉村地帶，甚至還有人販賣特殊不反光車牌。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，貝克村民伊莉莎白‧伍斯利(Elizabeth Woosley)可以在夜裡肉眼瞧見仙女座(Andromeda)星系，即最接近地球所處銀河的星系。但她是幸運兒，原因在美國各地的黑夜正在快速消失。

全美各地夜間星空景象因為光害，正在快速消失。(美聯社)

因為街燈、家戶及商店用燈等夜間照明都產生光害污染，全國無光害、肉眼能看到銀河的地區正迅速減少，內華達是少數倖存地區之一。伍斯利加入一個團體，想方設法讓無光害夜空不致於消失。

聯邦政府最近削減國家公園經費，美國林務局(U.S. Forest Service)約3400新進人員被裁、國家公園局(National Park Service)則被砍約1000人，分別占其總員工的10%和5%，此中弊害空前未有。

大多數美國人生活在光害汙染下。內華達州居民計畫，不僅搶救該州的夜空，更希望引起全國民眾保護肉眼瞧得見銀河的夜空。國家公園局指出，全國只有猶他、德州 、新墨西哥及愛達荷州部分地區能享受那種夜空景象。

2019年，環保團體「夜空國際」(Dark Sky International)指定第一個公有土地為黑夜保護區，即內華達「Massacre Rim」，約占內華達公有土地63%。根據太空 總署(NASA)所繪地圖，真正漆黑的地方大約只有六處，其他地區都難逃光害。

倡議人士表示，這一點很重要，畢竟全球活在有光害夜空下的人口達八成以上，歐美國家更達99%，夜裡太亮，對人類、野生動物及環境都不好。人類及動物的生理時鐘都被光害破壞，因此導致螢火蟲減少、鳥類遷徙時喪生、海龜犯傻。

美國約19州立法限制光害汙染，德州制定軍事設施四周燈光管制法律，但大多數地區設限者不多。夜空國際表示，全球約230個地區「強烈支持」保護黑夜。