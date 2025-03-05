能讀菜單、幫忙穿衣…AI眼鏡成視障生活助力

視障者發現智慧型或有AI功能的眼鏡，能協助改善生活。圖為一名男子試戴雷朋Meta智慧型眼鏡。(美聯社)

雖然輔助失明人士並非設計初衷，但許多視障者發現智慧型或有AI 功能的眼鏡不僅僅是電子產品迷的酷炫配件，更是改善生活的工具，能提供許多幫助，如唸出菜單、號誌等文字，大幅提高生活便利性。

華爾街 日報報導，據疾病防治中心 (CDC)，美國約有700萬人視力受損，其中100萬人失明。49歲的波莫羅伊(Allison Pomeroy)兩年前視力受損，仰賴丈夫打點大小事情，但她最近購買了一副雷朋Meta(Ray-Ban Meta)智慧型眼鏡後，發現能靠它完成許多事：幫助穿衣、準備飯菜、給她三歲的孫女唸書，獲得時間和戶外氣溫等訊息。她如此仰賴這副眼鏡，以至於即使沒戴著的時候也常常習慣性地說「嘿，Meta」，也就是喚醒AI助理的提示詞。

非營利組織「全國盲人聯合會」(National Federation of the Blind)執行董事莫森(Jonathan Mosen)表示，這種眼鏡可負擔的價格提供顯著便利，他希望Meta繼續投資此產品。莫森也是盲人，擁有一副Meta眼鏡，曾多次用它錄下司機拒載導盲犬的影片，拒絕服務性動物是違法的。

Meta眼鏡最初很難吸引用戶，但後來人氣愈來愈高，配有攝影機、麥克風和AI助理，可識別物體、回答問題等，零售價約為300元，略高於大多數智慧型眼鏡，不過雷朋眼鏡的外型普通，對於不想引起人們注意到眼疾的人來說，是一個很有吸引力的賣點。

但是一些專家指出，盲人使用非醫療輔助設備的產品作為輔助時恐面臨風險。紐約大學醫學院教授里佐(John-Ross Rizzo)稱，這些現成設備需要更多研究才能確保用戶安全，依賴任何一種現成的技術來提供與醫療相關的支援都可能很危險。例如智慧眼鏡語音回應時，可能使盲人用戶分心、感知能力分散，最終增加發生意外的可能性。