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「新美國隊長」票房大幅下滑 仍冠北美

編譯徐薏茹／綜合報導
安東尼麥基主演的「新美國隊長」票房持續下滑，但仍持續領先，以1500萬元蟬聯北美票房冠軍。(美聯社)
安東尼麥基主演的「新美國隊長」票房持續下滑，但仍持續領先，以1500萬元蟬聯北美票房冠軍。(美聯社)

漫威超級英雄電影「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)周末票房持續下滑，但仍持續領先，以1500萬元二度蟬聯北美票房冠軍。

安東尼麥基(Anthony Mackie)主演的「新美國隊長」2月底首映周末票房約1億2000萬元，但上周跌至2820萬元，為漫威電影第二周票房下滑最多的幾部電影之一。

最新一集「美國隊長」遭到許多影評和觀眾的批評，認為該片未能帶來許多人期望的漫威復興，現在這一重任落在5月的「雷霆特攻隊*」(Thunderbolts)和7月的「驚奇4超人：第一步」(Fantastic Four: First Steps)。不過「美國隊長」在整個3月沒有太多競爭對手，有望持續坐穩票房冠軍一段時間。

周末唯一一部較引人注目的新片是焦點影業 (Focus Features)的「窒息倒數」(Last Breath)，票房為780萬元，這部根據真實故實改編的冒險電影由伍迪哈里遜(Woody Harrelson)、劉思慕(Simi Liu)、克里斯萊蒙斯(Chris Lemons)主演；講述一次深海潛水任務出了嚴重意外，一名年輕潛水員被困在水面下300呎的故事。

「窒息倒數」獲得不錯的評價，美聯社的琳賽·巴爾(Lindsey Bahr)讚賞該片帶來「驚險刺激的體驗」和「純粹的懸念及不安」。

奧茲古柏金斯(Oz Perkins)編導的「史蒂芬金之猴子」(The Monkey)排名第三，票房為640萬元，兩周票房累計2460萬元。這也是獨立電影公司霓虹娛樂(Neon)最好的首映成績之一，該公司發行的「艾諾拉」(Anora)在本屆奧斯卡入圍六項，表現亮眼。

「史蒂芬金之猴子」是奧茲古柏金斯和霓虹娛樂合作的另一部成功的低成本電影，去年雙方合作的「長腿」(Longlegs)在全球的票房達1億2690萬元。

真人動畫冒險喜劇片「柏靈頓：熊熊去秘魯」(Paddington in Peru)排名第四，上映第三周票房為450萬元，總票房累計3140萬元。

漫威 入圍 奧斯卡

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