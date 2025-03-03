西部地區入冬頻傳雪崩 科州又奪1命

國家雪崩中心搜救員在災難現場搜尋生還者。入冬以來，猶他、內華達到加州頻頻發生雪崩，已造成多人死亡。(美聯社)

科羅拉多州中部的溫特帕克市(Winter Park)2月下旬發生雪崩，造成一人死亡；西部地區入冬以來，猶他、內華達到加州 頻頻發生雪崩，已造成多人死亡，當局呼籲滑雪客嚴加注意。

美聯社報導，科州格蘭德郡(Grand County)警方證實，海拔1萬1307呎的伯特胡德山口(Berthoud Pass)上方一處稱為「手指」(The Fingers)的斜坡發生雪崩造成數名滑雪客被困，所幸沒有傳出傷亡。

根據科羅拉多雪崩資訊中心(Colorado Avalanche Information Center)統計，2月22日發生的雪崩意外是入冬以來科州發生第三起、也是一周內發生的第二起死亡雪崩事件。

上月20日來自科州小鎮克斯特布特(Crested Butte)一名滑雪客在西佛頓(Silverton)以西，遭遇雪崩而不幸喪命；17日在俄勒岡州也連續發生兩起雪崩，一起在太浩湖(Lake Tahoe)附近、一起在喀斯開山脈(Cascade Mountains)，共造成三名滑雪客死亡；本月稍早(8日)也有一位知名戶外嚮導在猶他州 遭遇雪崩而死亡。

另外強烈暴風雪 在36小時內給內華達塞拉山脈(Sierra Nevada)降下高達6呎的積雪，當局14日早上調派兩名巡邏員巡視猛獁山(Mammoth Mountain)滑雪道安全竟遭遇雪崩，其中一人及時獲救，另一名巡邏員克萊兒·墨菲(Claire Murphy)則受傷送醫搶救，可惜最後還是回天乏術。

猛獁山當局22日在社群平台發文表達哀悼：「我們的心與家屬、社區同在，我們會共同面對這場悲劇。」

根據國家雪崩中心(National Avalanche Center)統計，每年冬季全國約有25至30人死於雪崩，目前資料顯示，科羅拉多、猶他與愛達荷部分地區雪崩危險列為中等至極大，對於華盛頓與蒙大拿部分地區則發布雪崩警告。

同時格蘭德郡警局辦公室23日也發文呼籲戶外活動愛好者應隨身攜帶必要設備並每天查詢雪崩預報，以策安全。