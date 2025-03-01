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NASA明發射觀測器 造價4.8億元 兩年內繪製4.5億個星系

記者張聲肇／綜合報導
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SPHEREx觀測器將在未來兩年內，為4.5億個星系標註位置。(NASA)
SPHEREx觀測器將在未來兩年內，為4.5億個星系標註位置。(NASA)

國家航空暨太空總署(NASA)預定3月2日從加州發射升空的觀測器負有一項崇高的任務：在未來兩年內，將為4.5億個星系標註位置。

這漏斗狀的觀測器名為SPHEREx，是「宇宙歷史、再電離紀元光譜—光度計和冰層探測器」(Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer)的縮寫。從其全名可知，它肩負測量與紀錄宇宙初生時期物質分布情況的任務，讓科學家從而得知星系形成與演化歷史。

NASA總部天文物理組副組長多馬告-高德曼(Shawn Domagal-Goldman)說，這個「宇宙觀測儀」會對這基本問題，提出答案：我們是如何來到目前的狀態？

東部時間2日晚間10時09分，SPHEREx將由太空探索公司地的獵鷹9號(Falcon 9)火箭搭載升空。「隨行」的還有四顆約行李箱般大小、專門觀測太陽的衛星。

技術人員正在為SPHEREx做系統檢測。(美聯社)
技術人員正在為SPHEREx做系統檢測。(美聯社)

SPHEREx造價4.88億元，費時10年完成，可以拍攝宇宙當中102種不同的射線，超過過去任何一台天文觀測器，供科學界繪製星空圖。要穿透宇宙塵與氣團，看清宇宙最古老的星辰與星系，直接往外太空部署紅外線攝像儀最為理想，因為無法「就近」拍攝，視線會被宇宙塵和氣團模糊，就捕捉不到星辰與星系的樣貌。

科學家運用光譜學技術，可以將恆星和星系散發的紅外線分拆開，就像太陽光照到三稜鏡，可以看出彩虹的七種顏色。物體的光譜會顯示出種種特徵，例如組成結構、密度、溫度、運動情況。

加州理工學院物理學教授波克(Jamie Bock)是SPHEREx任務的首席觀測員。他說，觀測器的光譜儀可以從三個維度觀測太空，測量出數以億計的星系的組成、密度等特徵。

他說，觀測所得，可以解開星系形成之謎，讓科學家探究，當初水是怎麼產生的？地球所在的銀河系其他有機物質，一開始是如何形成的？

他說，「把光線分開來，就可測出星系間的距離，繪製宇宙的三度空間圖，也能看出水的指紋。」了解水的最初源頭，有助了解生命在地球演化的過程，也可對「外星」是否有生命要素，提供線索。

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