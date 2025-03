NASA明發射觀測器 造價4.8億元 兩年內繪製4.5億個星系

SPHEREx觀測器將在未來兩年內,為4.5億個星系標註位置。(NASA)

國家航空暨太空 總署(NASA )預定3月2日從加州發射升空的觀測器負有一項崇高的任務:在未來兩年內,將為4.5億個星系標註位置。

這漏斗狀的觀測器名為SPHEREx,是「宇宙歷史、再電離紀元光譜—光度計和冰層探測器」(Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer)的縮寫。從其全名可知,它肩負測量與紀錄宇宙初生時期物質分布情況的任務,讓科學家從而得知星系形成與演化歷史。

NASA總部天文物理組副組長多馬告-高德曼(Shawn Domagal-Goldman)說,這個「宇宙觀測儀」會對這基本問題,提出答案:我們是如何來到目前的狀態?

東部時間2日晚間10時09分,SPHEREx將由太空探索公司地的獵鷹9號(Falcon 9)火箭搭載升空。「隨行」的還有四顆約行李箱般大小、專門觀測太陽的衛星。 技術人員正在為SPHEREx做系統檢測。(美聯社)

SPHEREx造價4.88億元,費時10年完成,可以拍攝宇宙當中102種不同的射線,超過過去任何一台天文觀測器,供科學界繪製星空圖。要穿透宇宙塵與氣團,看清宇宙最古老的星辰與星系,直接往外太空部署紅外線攝像儀最為理想,因為無法「就近」拍攝,視線會被宇宙塵和氣團模糊,就捕捉不到星辰與星系的樣貌。

科學家運用光譜學技術,可以將恆星和星系散發的紅外線分拆開,就像太陽光照到三稜鏡,可以看出彩虹的七種顏色。物體的光譜會顯示出種種特徵,例如組成結構、密度、溫度、運動情況。

加州理工學院物理學教授波克(Jamie Bock)是SPHEREx任務的首席觀測員。他說,觀測器的光譜儀可以從三個維度觀測太空,測量出數以億計的星系的組成、密度等特徵。

他說,觀測所得,可以解開星系形成之謎,讓科學家探究,當初水是怎麼產生的?地球所在的銀河系其他有機物質,一開始是如何形成的?

他說,「把光線分開來,就可測出星系間的距離,繪製宇宙的三度空間圖,也能看出水的指紋。」了解水的最初源頭,有助了解生命在地球演化的過程,也可對「外星」是否有生命要素,提供線索。