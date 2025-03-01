歷史性太空任務 「雅典娜」升空 6天後登月 探索月球南極冰層

直覺機器公司的六角形登陸器「雅典娜號」26日由獵鷹9號火箭搭載升空，預計3月6日在距月球南極僅100哩的穆頓山著陸。(美聯社)

直覺機器公司(Intuitive Machines)的月球登陸器2月26日搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的獵鷹9號(Falcon 9)火箭發射升空，希望實現直覺機器公司第二次月球著陸。

哥倫比亞廣播公司新聞報導，目前已經有兩個商業月球登陸器在飛行途中，總部位於休士頓的直覺機器公司2月26日透過獵鷹9號火箭發射該公司第二個機器人登陸器；這是國家航空暨太空總署(NASA )贊助多組件(multi-element)任務的核心，旨在為人類探險鋪路。

美東2月26日晚7時16分，獵鷹9號搭載直覺機器的六角形登陸器「雅典娜號」(Athena)，自佛羅里達州甘迺迪太空中心的39A發射台出發，預計3月6日在廣闊的穆頓山(Mons Mouton)著陸；穆頓山距離月球南極僅100哩，比先前登陸器降落的任何目標地點都更靠近月球南極。

雅典娜號攜帶許多科學儀器，其中包括用來搜尋地表下冰層的鑽探設備，和一架以著名電腦科學家葛瑞斯‧哈伯(Grace Hopper)命名的獨特跳躍式無人機；該無人機將用以穿越月球崎嶇的斜坡、巨石和隕石坑，這是支援未來載人任務的重要能力。

雅典娜號也載著一輛小型月球車，它將在登陸器、月球車和跳躍式無人機之間傳遞命令、照片和影像，測試諾基亞貝爾實驗室(Nokia Bell Labs)提供的月球蜂巢型通訊網絡，此通訊系統終將整合進太空衣。 去年2月，直覺機器公司的奧德賽號月球登陸器降落在月球南極地區，展開尋找冰層，目前仍持續傳回訊號。(美聯社) 直覺機器公司的奧德賽號月球登陸器從月球南極地區順拜貝格撞擊坑傳回的畫面。(美聯社)

直覺機器執行長馬丁(Trent Martin)表示，跳躍式無人機在未來任務中將與月球車相輔相成，深入極端環境，包括月球坑與古代熔岩流過鑿出的地下通道。

美國正致力透過公私部門合作的月球商業載運服務(CLPS)計畫普及民間太空任務，並將NASA的硬體送上月球。

另一具民間企業打造的月球登陸器是美國新創太空公司「螢火蟲太空」(FireflyAerospace)的「藍色幽靈」(Blue Ghost)，藍色幽靈1月15日搭乘獵鷹9號升空，預計3月2日登陸月球東北半球的「危海」(Mare Crisium)。

藍色幽靈配備十台NASA贊助的儀器，用以收集讓太空人 重新登陸月球阿提米絲(Artemis)計畫所需的數據。

藍色幽靈當初與日本航太公司「iSpace」製造的月球登陸器「共乘」獵鷹9號發射升空，但日本的登陸器位處較長、低能量的月球軌道，預計5月著陸。