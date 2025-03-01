歷史性太空任務 「雅典娜」升空 6天後登月 探索月球南極冰層
直覺機器公司(Intuitive Machines)的月球登陸器2月26日搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的獵鷹9號(Falcon 9)火箭發射升空，希望實現直覺機器公司第二次月球著陸。
哥倫比亞廣播公司新聞報導，目前已經有兩個商業月球登陸器在飛行途中，總部位於休士頓的直覺機器公司2月26日透過獵鷹9號火箭發射該公司第二個機器人登陸器；這是國家航空暨太空總署(NASA)贊助多組件(multi-element)任務的核心，旨在為人類探險鋪路。
美東2月26日晚7時16分，獵鷹9號搭載直覺機器的六角形登陸器「雅典娜號」(Athena)，自佛羅里達州甘迺迪太空中心的39A發射台出發，預計3月6日在廣闊的穆頓山(Mons Mouton)著陸；穆頓山距離月球南極僅100哩，比先前登陸器降落的任何目標地點都更靠近月球南極。
雅典娜號攜帶許多科學儀器，其中包括用來搜尋地表下冰層的鑽探設備，和一架以著名電腦科學家葛瑞斯‧哈伯(Grace Hopper)命名的獨特跳躍式無人機；該無人機將用以穿越月球崎嶇的斜坡、巨石和隕石坑，這是支援未來載人任務的重要能力。
雅典娜號也載著一輛小型月球車，它將在登陸器、月球車和跳躍式無人機之間傳遞命令、照片和影像，測試諾基亞貝爾實驗室(Nokia Bell Labs)提供的月球蜂巢型通訊網絡，此通訊系統終將整合進太空衣。
直覺機器執行長馬丁(Trent Martin)表示，跳躍式無人機在未來任務中將與月球車相輔相成，深入極端環境，包括月球坑與古代熔岩流過鑿出的地下通道。
美國正致力透過公私部門合作的月球商業載運服務(CLPS)計畫普及民間太空任務，並將NASA的硬體送上月球。
另一具民間企業打造的月球登陸器是美國新創太空公司「螢火蟲太空」(FireflyAerospace)的「藍色幽靈」(Blue Ghost)，藍色幽靈1月15日搭乘獵鷹9號升空，預計3月2日登陸月球東北半球的「危海」(Mare Crisium)。
藍色幽靈配備十台NASA贊助的儀器，用以收集讓太空人重新登陸月球阿提米絲(Artemis)計畫所需的數據。
藍色幽靈當初與日本航太公司「iSpace」製造的月球登陸器「共乘」獵鷹9號發射升空，但日本的登陸器位處較長、低能量的月球軌道，預計5月著陸。
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