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女子怒給兩美分小費 只因服務生喊她丈夫一句暱稱

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網紅Savannah因為服務生喊她丈夫「甜心」而只給兩分錢的小費，引發網友怒火。(翻攝Savannah TikTok )
網紅Savannah因為服務生喊她丈夫「甜心」而只給兩分錢的小費，引發網友怒火。(翻攝Savannah TikTok )

一位名為薩凡娜（Savannah）的網紅近日去餐廳吃飯時，給了服務生羞辱性的2美分小費，只因為對方稱呼她的丈夫「甜心(SWEETHEART)」；薩凡娜的行為引發網友怒火，大多數網友說服務生喊的「甜心」和情侶間的親暱稱呼不同，認為薩凡娜小題大作，還有人怒批她應該去接受治療。

紐約郵報（New York Post）報導，薩凡娜在TikTok上傳她在餐廳給小費的影片，因為金額太過羞辱，影片被網友瘋傳，已經累積超過一千萬次瀏覽。

影片中薩凡娜在用餐收據上寫小費金額，只見帳單金額為40.21元，而薩凡娜在餐點金額和小費的總金額空格處寫下40.23，表示小費只有2美分，她並在簽名處寫「別叫我老公甜心」，寫完還在甜心這個字下畫底線。

薩凡娜的行為引發網友怒火，有人要她去看醫生，有人說薩凡娜既沒安全感又沒錢，很可憐，還有人開玩笑說真希望女服務生真的去追求薩凡娜的丈夫。

面對網友砲火，薩凡娜在社群平台說，她一點也不在意。

@savannah00112

Don’t play with me #dinnertonight #yeaok #dinnerdate

♬ Got Your Money (feat. Kelis) - Ol' Dirty Bastard

薩凡娜讓網友群起激憤還有另一個原因，就是小費給得太少，近期幾件和小費有關的貼文，都讓網友差點暴動。一位30歲的餐廳顧客只因為女服務生質疑她和丈夫吃霸王餐，她一怒之下放在桌上要給該服務生的150元小費收走，顧客在網路描述這件事後，網友的憤怒評論差點讓她滅頂。

芝加哥的史都華先前接受採訪時說，自己是「不給小費一族」，他認為錢是他的，他有權決定如何運用。

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